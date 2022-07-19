المركبات العاملة بالبنزين والديزل «مصدر قلق» للبريطانيين

مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود فى المحطات ووصولها إلى مستويات قياسية، يشعر ما يقرب من نصف مالكى السيارات فى المملكة المتحدة (%48) بالقلق بشأن امتلاك سيارة تعمل بالبنزين أو الديزل الخالص، ما يؤدى إلى التحول إلى سيارة كهربائية تعمل بالبطارية، بحسب موقع موتور تريدر.

ووصلت تكلفة ملء سيارة عائلية متوسطة بخزان وقود سعة 55 لترًا مؤخرًا إلى 100 جنيه إسترلينى لأول مرة، بينما تجاوز سعر البنزين 8 جنيهات إسترلينية للجالون، وهو رقم لم يسبق له مثيل من قبل.

وأظهر استطلاع حديث لـ Motor Ombudsman لأكثر من 2000 مالك سيارة فى المملكة المتحدة، أن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 24 (%64) وأولئك الذين يعيشون فى لندن (%65) هم من بين أكثر الأشخاص قلقًا بشأن مركبات البنزين أو الديزل.

ووجدت الدراسة أيضًا أنه على المستوى المحلى، هناك نسبة مماثلة من السائقين من الذكور والإناث (%46 و%49 على التوالي) تخشى امتلاك سيارة تعمل بالبنزين أو الديزل فى وقت ترتفع فيه الأسعار.

وأظهر استطلاع Motor Ombudsman أنه من بين هؤلاء المستجيبين الذين ذكروا أنهم قلقون بشأن امتلاك سيارة تعمل بالوقود التقليدى فقط، قدر ربع السائقين الذكور أنهم يودون شراء سيارة كهربائية فى غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وعند النظر إلى النتائج، وجدت الدراسة أن مدينة ليدز بها أكبر نسبة من الأشخاص (%27) الذين يرغبون فى ترك البنزين أو الديزل النقى خلفهم فى غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وبالمثل، قال حوالى خُمس أولئك الذين يعيشون فى لندن ومانشستر إنهم سيفكرون فى الجلوس خلف عجلة القيادة فى سيارة كهربائية فى غضون أربعة إلى ستة أشهر.

وقال بيل فينيل، العضو المنتدب فى Motor Ombudsman: «مع ارتفاع تكاليف الوقود إلى مستويات غير مسبوقة، واحتمال حدوث زيادات أخرى، واقترابنا من ذروة الصيف، يتضح من نتائج استطلاعنا أن احتمالية ملكية السيارة الكهربائية أصبحت جذابة بشكل متزايد».

وأضاف «فى ضوء الإقبال المتزايد على المركبات الكهربائية، وتزايد التنزه على طرق المملكة المتحدة، كان قرارًا منطقيًا أن نجمع معلوماتنا ومواردنا المتعلقة بالمركبات الكهربائية للمستهلكين والشركات فى مركز مستقل، لذلك تم إنشاء TMO EVolVE لتوفير تجربة مستخدم سهلة التنقل، ما يوفر القدرة على عرض معلومات السيارات الكهربائية من جميع أنحاء موقعنا الإلكترونى فى منطقة واحدة، وكل ذلك بنقرة زر واحدة».