المرصد الإعلامى لوزارة المالية : التصريحات المنسوبة للوزير حول الجنيه ‎‎«كاذبة»

أكد المرصد الإعلامى لوزارة المالية، أن هناك صفحات مزورة، وحسابات مزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي يُديرها أعداء الوطن من الخارج، زاعمين أنها منسوبة لجهات حكومية مصرية؛ فى محاولات بائسة لترويج أكاذيبهم، وإضفاء المصداقية عليها، فى إطار الحملة العدائية ضد مصر التى تستهدف بث حالة من الإحباط بين المصريين.

وأوضح المرصد الإعلامى لوزارة المالية، أن هذه الصفحات الوهمية والحسابات المزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي، تنسب لبعض المسئولين بالحكومة المصرية تصريحات كاذبة لم يقوموا بالإدلاء بها، ومنها ما نشر فى صفحة مزورة لمصلحة الضرائب المصرية، من تصريحات علي لسان وزير المالية، حول الجنيه المصرى.

وأكد المرصد الإعلامى لوزارة المالية أنها تختص بالسياسات المالية، بينما يختص البنك المركزى بالسياسات النقدية، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستدامًا بين وزارة المالية والبنك المركزى، كما هو الحال فى لجنة السياسات النقدية والمالية التى تتابع عن كثب كل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف التعامل معها؛ بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري، ويُخفف تبعات الأزمة العالمية الحالية على الاقتصاد المصري.

وأهاب المرصد الإعلامي لوزارة المالية، بوسائل الإعلام تحرى الدقة واستيقاء المعلومات من مصادرها المختصة، قبل نشر أي أخبار تتعلق بوزارة المالية؛ ترسيخًا للحقيقة، ومنعًا لحدوث أي بلبلة، وذلك من واقع المسئولية الوطنية.