المرشدي : قانون النقابات قضى على الفوضى

ليس لنا علاقة بمنظمة العمل الدولية ولن نقبل بفرض الوصاية علينا إيمان عوف قال رجل الأعمال والنائب محمد المرشدي، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنهم ليس لهم علاقة بمنظمة العمل الدولية، ولن يقبلوا بأن يفرض أحد الوصاية على مصر، خاصة أن مصر دولة ذات سيادة، مشيرًا إلى أن البرل

ليس لنا علاقة بمنظمة العمل الدولية ولن نقبل بفرض الوصاية علينا









إيمان عوف

قال رجل الأعمال والنائب محمد المرشدي، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنهم ليس لهم علاقة بمنظمة العمل الدولية، ولن يقبلوا بأن يفرض أحد الوصاية على مصر، خاصة أن مصر دولة ذات سيادة، مشيرًا إلى أن البرلمان هو مَن يشرع للشعب المصري وهو على علم بأهمية قانون النقابات العمالية الذي هو جزء أصيل من الاستحقاقات المكملة للدستور.

وأشار المرشدي، في تصريحاته، للمال، إلى أنه من غير المنطقي أن يكون هناك لجان نقابية داخل المنشآت الصغيرة التي لا يتعدي عدد أعضائها الخمسين؛ لأن ذلك من شأنه أن يعطل العمل ويتسبب في خسارة مالية فادحة لأصحاب المنشآت وعجلة الإنتاج في مصر، وكان هذا هو السبب الأساسي الذي من أجله طرحت أن يكون الحد الأدنى لتأسيس لجنة نقابية 500 عامل، إلا أنه بعد المداولة والنقاشات تم التوافق على أن يكون 250 عاملًا.

وعن إعلان 12 نائبًا عن رفضهم قانون المنظمات النقابية قال المرشدي إن من حقهم الرفض والقبول، خاصة أننا في عهد الحريات والديمقراطية القانونية، مشددًا على أن قانون النقابات استطاع أن يقضي على فكرة الفوضى التي شهدتها مصر في مسألة العمل النقابي، كما أنه منح العمال الكثير من الحقوق التي لم يحصلوا عليها من قبل.