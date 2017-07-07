المرشدي : رفع الفائدة يشجع على الادخار ويضر الاستثمار

عمر سالمﻗﺎﻝ المهندس ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻱ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺇﻥ رفع أسعار الفائدة يشجع على الادخار وليس الاستثمار.وأوضح المرشدي، فى تصريحات، لـ"المال"، أنه لا يوجد مستثمر فى مصر يحقق أرباحًا تتخطى 25% حتى يمكنه تسديد فوائد القروض، ب

عمر سالم

ﻗﺎﻝ المهندس ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻱ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺇﻥ رفع أسعار الفائدة يشجع على الادخار وليس الاستثمار.





وأوضح المرشدي، فى تصريحات، لـ”المال”، أنه لا يوجد مستثمر فى مصر يحقق أرباحًا تتخطى 25% حتى يمكنه تسديد فوائد القروض، بخلاف الأعباء الخاصة الأخرى، مؤكدًا أن “المركزى” لا يستشير أحدًا من رجال الأعمال ولا يوجد تنسيق أو دراسة لآثار القرارات.

وأشار إلى أن القرارات غير المدروسة يمكنها القضاء على الاستثمار، كما أن معالجة التضخم يكون بزيادة الإنتاج والتصدير والناتج المحلى وليس بتشجيع الادخار، لافتًا إلى أن زيادة سعر الفائدة ستزيد من التضخم وحالة الكساد.