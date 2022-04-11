المرشح لقيادة الفراعنة.. حسام حسن ينهي إجراءات فسخ التعاقد مع الاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد السكندري بشكل رسمي رحيل المدير الفني حسام حسن، من منصبه، بعد انتهاء كافة إجراءات إنهاء التعاقد بين الطرفين. وكان الاتحاد السكندري قد أعلن رحيل حسام حسن عن تدريب الفريق في التاسع عشر من مارس الماضي بعد تراجع النتائج،…

أعلن الاتحاد السكندري بشكل رسمي رحيل المدير الفني حسام حسن، من منصبه، بعد انتهاء كافة إجراءات إنهاء التعاقد بين الطرفين.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن رحيل حسام حسن عن تدريب الفريق في التاسع عشر من مارس الماضي بعد تراجع النتائج، لتنتهي الولاية الثانية له كمدرب للاتحاد، بعدما قاد الفريق في موسم 2014/2015.

وتم إنهاء تعاقد الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، وذلك بسداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالجهاز الفني والإداري والطبي، طبقًا للبنود والشروط المنصوص عليها بالتعاقد الموقع بين الطرفين.

وقاد حسام حسن نادي الاتحاد السكندري خلال 52 مباراة، حقق خلالها 17 انتصار وتلقى 17 هزيمة وتعادل 18 مرة، وفي الموسم الماضي 2020/2021 أنهى الدوري مع الاتحاد في المركز السابع برصيد 48 نقطة.

ويُعد حسام حسن أحد المرشحين لقيادة منتخب مصر خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش، وذلك وفقًا للتصريحات التي أطلقها إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في وقت سابق.

وقال الكومي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية صدى البلد: إن الثنائي إيهاب جلال مدرب بيراميدز وحسام حسن المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، هما الثنائي الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وأضاف: سنعقد جلسة يوم الثلاثاء، وسيكون هناك تصويت حول إذا كان المدرب سيكون وطنياً أم أجنبياً، والمرحلة الحالية تحتاج إلى مدرب مصري لأنه سيكون على دراية باللاعبين المصريين، وأنا صوتي مع المدرب المصري.

وتابع: الأسماء ستنحصر حول إيهاب جلال وحسام حسن وأحمد سامي من الأسماء المطروحة أيضاً، وأرى أن الكفة ستكون بين إيهاب جلال وحسام حسن لو كان المدرب وطني.