المرشح الرئاسي موسى: سنخوض المعركة بجدية وشرف

المال - خاص قال المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إنه قرر خوض المعركة الانتخابية بعد انسحاب أبرز المرشحين السابقين، مثل الفريق أحمد شفيق، والفريق سامي عنان، ثم خالد علي، مؤكدا أن حزبه كان يستعد منذ شهور لخوض…



المال – خاص

قال المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إنه قرر خوض المعركة الانتخابية بعد انسحاب أبرز المرشحين السابقين، مثل الفريق أحمد شفيق، والفريق سامي عنان، ثم خالد علي، مؤكدا أن حزبه كان يستعد منذ شهور لخوض الانتخابات الرئاسية قبل أن يظهر على الساحة مرشحون آخرون.

وتابع في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون إي” منذ قليل: كنا عاملين دراسات كاملة ومستعدين للانتخابات في مرحلة معينة، وبدخول الفريق شفيق ومن بعده عنان أصبح مفيش مجال للمنافسة والمزاحمة، بعد انسحاب الجميع الموضوع شكلا وموضوعا غير مرضٍ بالنسبة لنا، مصر أكبر من كده بكتير، ومن حق الشعب أن تكون هناك منافسة حقيقية”.

وأوضح أن الحزب لديه برنامج متكامل وخطة اقتصادية لإحداث تغيير في حياة المصريين، مؤكدا أنه تقدم بأوراق ترشحه اليوم وتم قبوله، وتابع: “دخلنا المعركة الانتخابية .. وسنخوضها بجدية وشرف”.



وذكر موسى أن حزبه لا يمكن أن يدخل فيما سماه “تمثيلية هذلية”، مشددا على خوض المعركة الانتخابية بمنتهى الجدية، وليس لمجرد إضافة شرعية للانتخابات.



وأضاف المرشح الرئاسي أنه تقدم للانتخابات بتزكية 27 نائبا، إلى جانب الحصول على 40 ألف توكيل.