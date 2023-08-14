المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» ببني سويف تستهدف مركزي «ببا» و «ناصر»

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف في مرحلتها الأولى مركزي ” ببا و ناصر” بواقع 1616 مشروعا في مختلف القطاعات المهمة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن على رأس مشروعات مركزي ببا و ناصر لمبادرة حياة كريمة يأتي “صرف صحى، مياه شرب، غاز طبيعى، اتصالات، تعليم، شباب، كهرباء، طرق، تبطين ترع، وكباري فضلًا عن إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية”.

والجدير بالذكر أن كلتا المركزين يتضمنا 12 وحدة محلية قروية و54 قرية رئيسية بخلاف النجوع والكفور والتوابع، وأولى محافظ بني سويف أهمية كبيرة إلى الانتهاء من المجمعات الحكومية بقرية ببا على مساحة 560م ، ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى.

وذلك في إطار استقبال اللواء هشام آمنة، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

وأشار إلى استمرار جولاته التفقدية للمحافظات على القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية لمتابعة سير تنفيذ المشروعات المبادرة التي تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة على مستوى قرى المحافظات.

وتضمنت المجمعات الحكومية “مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، وحدة محلية، مكتب تموين، شهر عقاري”.

وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية تم إنشاؤها، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

وتابع محافظ بني سويف الموقف التنفيذى لبعض المشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن برنامج تطوير الريف المصرى و التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية والتغلب على أي معوقات تواجه عملية التنفيذ أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية الإسراع فى بدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين من القرى المستهدفة بما يحقق الهدف من المبادرة الرئاسية بتحسين الخدمات المقدمة للجمهور وشعورهم بتغير كبير فى تلقى الخدمات الأساسية لهم .