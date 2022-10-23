المرحلة الأولى عبر 15 ماكينة.. توفير خدمات الغاز إلكترونيا للمواطنين

تقوم شركة بتروتريد بتجميع خدمات الغاز فى ماكينة إلكترونية استعداداً لإتاحتها أمام عملائها فى كافة أنحاء الجمهورية وفى أماكن تواجدهم وفى عدة محاور مثل محطات وقود (غازتك – كارجاس – شل أوت وغيرها)، وعدد من المولات (جنينة مول – سيتى ستارز – أوبن اير مول بمدينتى وغيرها) ، والنوادى (نادى ماتريكس بطنطا وغيره) وبجامعة عين شمس ، تمهيداً لإضافة هذه الخدمة الإلكترونية فى أماكن أخرى تباعاً .

جاء ذلك في بيان للشركة فى إطار برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والتوسع فى مجالات التحول الرقمى والتحديث المستمر لأساليب إدارة العمل وتحسين الأداء فى كافة الخدمات المختلفة التى يقدمها القطاع للتيسير على المواطنين



وأوضح الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد أن المرحلة الأولى ستشمل 15 ماكينة إلكترونية ، وجار اختيار أماكن مميزة وموزعة لتغطى النطاق الجغرافى لعمل الشركة ومن خلالها يتم تسهيل الوصول إلى الماكينة وتنفيذ الخدمة المطلوبة على مدار أيام الأسبوع وطوال الـ 24 ساعة بدون توقف بهدف التيسير على العميل .



ومن الخدمات التي يستطيع العميل تنفيذها ، شحن كارت العداد مسبق الدفع ، وكذلك خدمات العدادات الميكانيكية التقليدية ، وذلك من خلال عدة عمليات مثل الاستعلام عن الفاتورة وتسجيل قراءة العداد حسب الاستهلاك ، وسداد الفاتورة وسداد دفعة مقدمة حال سداد كافة الفواتير المستحقة ، وتسجيل شكوى ليتم التواصل مع العميل من خلال رقم الهاتف المسجل فى الشكوى ، ودراسة نوع الشكوى المراد تقديمها، وفق وهدان.



وأضاف وهدان أنه سيتم الإعلان قريباً كمرحلة ثانية إدخال خدمة استخراج كارت بديل لكارت الشحن الذى فقد أو تلف ويمكن التعاون مع إحدى شركات التوصيل لتسليم الكارت الجديد للعميل .