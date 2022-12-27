المرتفع السيبيري.. انخفاض درجات الحرارة تدريجيا وكتل هوائية باردة فور وصوله مصر

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إن مصر على موعد مع المرتفع السيبيري خلال الأيام المقبلة ومطلع يناير، إذ تتعرض المدن إلى كتلة كبيرة من الهواء البارد بسبب المرتفع السيبيري فهو عبارة عن هواء بارد متراكم فوق منطقة سيبيريا الواقعة في شمال شرق أوراسيا، نتيجة التبريد السطحي الشديد فوق المناطق القارية البعيدة عن التأثيرات البحرية.

المرتفع السيبيري وتفاصيله

وأضاف الخبراء، أن المرتفع السيبيري عبارة عن كتلة ضخمة من الهواء البارد الناتج عن ضغط الهواء البارد بشكل مرتفع عن سطح الأرض، يسود ضغط مرتفع في المناطق التي يؤثر عليها، وتنخفض فيها درجة الحرارة، حيث تعتبر البرودة الشديدة والجفاف من أهم سمات المرتفع الجوي السيبيري لأنه يتشكل نتيجة التبريد.

المرتفع السيبيري

وتوقع الخبراء أن تسجل درجات الحرارة خلال فترة المرتفع السيبيري، من 15 و 16 درجة للعظمى و 2 و 3 للصغرى، على بعض المدن، إذ من المتوقع أن يؤثر على أغلب الأنحاء المصرية بنسب متفاوتة تكون شديدة البرودة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تعود الأحوال الجوية من جديد إلى وضع الاستقرار وتبدأ ساعات سطوع الشمس في الزيادة ولكن تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام وتبقى الأجواء باردة ليلا.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن فرص تساقط الأمطار تبدأ في الانحسار خلال تلك الفترة باستثناء فرص خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الشرقية، و يسود اليوم طقس لطيف نهارا على شمال البلاد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم

كشفت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 20 للعظمى و 13 للصغرى، والعاصمة الإدارية 21 للعظمى و 14 للصغرى، ومدينة أكتوبر 20 للعظمى و 14 للصغرى، وبنها 20 للعظمى و 14 للصغرى.

وتصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 20 للعظمى و 14 للصغرى، والعلمين الجديدة 19 للعظمى و 14 للصغرى، والزقازيق 20 للعظمى و 14 للصغرى، وطنطا 19 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى العريش 19 للعظمى و 12 للصغرى، والمنصورة 20 للعظمى و 14 للصغرى، ودمياط 21 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم مرسي مطروح 20 للعظمى و 16 للصغرى، و نويبع 16 للعظمى و 11 للصغرى، ووادي النطرون 19 للعظمى و 15 للصغرى، وكاترين 15 للعظمى و 4 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى ورفح 18 للعظمى و 11 للصغرى، والطور 21 للعظمى و 12 للصغرى، ورفح 18 للعظمى و 11 للصغرى، ونويبع 16 للعظمى و 11 للصغرى، وحلايب 21 للعظمى و 14 للصغرى، ومدينة شرم الشيخ 20 للعظمى و 14 للصغرى.