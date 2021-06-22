«المراكز التكنولوجية» تنظم حفل ختام جائزة الابتكار الصناعي 2020.. وفوز 4 شركات

تحت رعاية وزيرة التجارة والصناعة.. وضمت الشركات الفائزة كل من شركة أكرو مصر المتخصصة في تصنيع أنظمة الشدات والسقالات، وشركة فیوتك المتخصصة في منتجات الإضاءة، وشركة بور لوك لتوصیلات السلامة الكھربائیة، وشركة العربي وهي إحدى شركات مجموعة العربي

تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نظمت المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى GIZ واتحاد الصناعات المصرية الحفل الختامي لجائزة الابتكار الصناعي 2020 بهدف تشجيع الشركات التى لديها القدرة على الابتكار وذلك بغرض نشر الوعي بثقافة الابتكار ودورها في النمو الصناعي.

وقال أحمد رضا، معاون الوزيرة لشئون الصناعة والمشرف العام على المراكز التكنولوجية، إن هذا الحدث يأتي في إطار استراتيجية الابتكار في الصناعة بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ومشروع تنمية القطاع الخاص والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني، بهدف تعزيز دور الابتكار في تحسين تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قيمتها المضافة، فضلاً عن تشجيع ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب.

وأوضح رضا أن الابتكار الصناعى هو الطريق نحو مواكبة الثورة الصناعية الرابعة في ظل التحولات التي يشهدها العالم في جميع المجالات نتيجة الأفكار الجديدة المبتكرة، وأصبح على الشركات الصناعية تشجيع الابتكار الصناعي والعمل على الاستعانة بمختلف التقنيات.

وأضاف أن الابتكار يعد أداة أساسية لتحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة من خلال الارتقاء بالمجتمعات وتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، وهو أيضاً محرك للنمو الاقتصادي، وللإنتاجية والكفاءة، ويساعد في إيجاد فرص عمل.

ومن جانبه أكد أوڤى جيلين، رئيس قسم التعاون التنموي بالسفارة الألمانية بالقاهرة أهمية الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة وتأثيره على نمو الاقتصاد وذلك لمساهمة الابتكار الصناعي بشكل كبير في النمو الاقتصادي خاصة في أوقات الأزمات، لافتاً إلى أن البحث عن أفكار وفرص جديدة أمر ضروري لتنمية الأعمال التجارية واستدامتها، وأهمية إضفاء الطابع المصري على الابتكارات التي تقوم الشركات بتطويرها وتنفيذها.

وفي ختام الحفل تم الأعلان عن 4 شركات شركات فائزة بالجائزة وهي شركة أكرو مصر المتخصصة في تصنيع أنظمة الشدات والسقالات ، وشركة فیوتك المتخصصة في تصنیع وتصمیم منتجات الإضاءة، وشركة بور لوك المتخصصة في توصیلات السلامة الكھربائیة، وشركة العربي وهي إحدي شركات مجموعة العربي.