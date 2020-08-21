المراكز التكنولوجية تستقبل طلبات التصالح فى مخالفات البناء ببورسعيد

أكد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية بالأحياء طوال أيام الأسبوع، والعطلات الرسمية، لاستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية

على أن يتم، سداد جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، تسهيلًا على المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة

وكان محافظ بورسعيد تفقد سير العمل بالعديد من المراكز التكنولوجية بالأحياء، خلال الايام الماضية للوقوف على سير العمل وانتظامه أيام العطلات، وحث المواطنين على تقديم طلبات التصالح وسداد المبالغ المستحقة، وفقا للقانون، حتى لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة عليهم.

وناشد الغضبان جميع المواطنين المخالفين سرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة، وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، ويجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالأحياء على مستوى المحافظة.