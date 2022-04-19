المراكز الأمريكية تلغي توصيات عدم السفر إلى 90 دولة بسبب «كورونا»

ألغت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها توصيات “عدم السفر” المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” إلى حوالي 90 وجهة دولية، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت المراكز إنها تراجع توصياتها بشأن السفر وإنها ستحتفظ بإشعارات السفر الصحية من المستوى الرابع “للظروف الخاصة مثل مسار الإصابات المتصاعد بسرعة أو عدد الإصابات المرتفع جدا”.

ومن بين البلدان والمناطق الأخرى التي تراجعت إلى “المستوى الثالث: مرتفع”، والذي لا يزال ينصح بعدم سفر الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيمات، المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائيل وتركيا وأستراليا واليونان وهونج كونج وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية‭‭‭ ‬‬‬وإسبانيا وروسيا.

كما تراجع إلى المستوى الثالث كل من سويسرا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشيلي وجمهورية التشيك والأردن ولبنان ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وبولندا والصومال وأوروجواي وفيتنام.

ويوجد حاليا في “المستوى الرابع: لا تسافر” ما يقرب من 120 من بين 215 دولة ومنطقة يتم تصنيفها، منها معظم أوروبا واليابان وروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “نعتقد أن الإطار المُحدث سيساعد المواطنين الأمريكيين على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بسلامة السفر دوليا”.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم ارتفعت إلى 505 ملايين و66 ألفا و684 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و199 ألفا و943 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.2 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ988 ألفا و912 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ662 ألفا و271 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و966 وفاة.