المراكبي ومصر ستيل تعلنان عن أسعار الحديد اليوم 3-9-2022

علمت المال أن شركتي حديد المراكبي ومصر ستيل أعلنت عن ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر 3-9-2022 ، لصنف حديد التسليح الأطوال واللفائف، اعتبارا من شهر سبتمبر الحالي عند مستويات الشهر الماضي وهي 17550 جنيها للطن.

وكشفت مصادر مسئولة بسوق الحديد لـ”المال” أن شركات عز والمصريين أعلنتا أمس وأول أمس عن ثبات أسعارهما أيضا في ظل ترقب الجميع لتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، ما يُساهم في تنشيط حركة البناء وتحريك الطلب على مواد البناء.

سعر حديد التسليح

ووفقا للمصادر فإن أسعار الحديد اليوم في السوق المحلية لمصانع الحديد المختلفة مازالت تتراوح ما بين 17500 و17900جنيه للطن أرض المصنع، بينما تتراوح من 17800 إلى 18 ألف جنيه للمستهلك.

وتعلن باقي المصانع المحلية أسعار مبيعاتها من الحديد لشهر سبتمبر خلال أيام، ومن أبرز الشركات العاملة في سوق الحديد المحلية كل من بشاي والجارحي والمراكبي والجيوشي.

وتصل الأسعار لبعض الشركات في السوق المحلية كالتالي:

سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن – تسليم أرض المصنع.

ويختلف سعر طن الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

من جانبه، أوضح خالد الدجوي رئيس شركة الماسية للحديد، أن مبيعات الحديد تشهد تراجعا مستمر منذ أشهر نتيجة لقلة العرض بالتزامن مع صعوبة البناء للبناء.

ويصل سعر شركة حديد عز إلى 17670 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي، اليوم، 17570 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشركات أسعارها، بعد إعلان حديد عز تثبيت السعر لشهر أغسطس.

وكان آخر تراجع في أسعار الحديد تم الإعلان عنها نهاية شهر يونيو الماضي، بمتوسط يتراوح ما بين 500 جنيه للطن وفقا لكل شركة.