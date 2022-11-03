المراكبي والجيوشي يعلنان زيادة أسعار الحديد اليوم بعد صعود الدولار

أعلن مصنعا حديد المراكبي والجيوشي للصلب زيادة أسعار الحديد اليوم في مصر الخميس بواقع 2000، و1900 جنيه للطن لكل منهما، وفقًا لما أعلنه المصنعان، وتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من أمس الأربعاء 2-11-2022 بعد تحرك سعر الدولار.

وعلمت “المال” من مصادر مسئولة في شركات الحديد، أن شركة المراكبي للصلب أعلنت زيادة سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر نوفمبر، ليسجل سعر طن الحديد نحو 19550 جنيهًا تسليم أرض مصنع، بدلًا من 17550 جنيهًا، الشهر الماضي.

سعر الحديد اليوم

وأضافت المصادر أن مصنع حديد الجيوشي للصلب قام بزيادة أسعاره بواقع 1900 جنيه للطن، ليسجل الطن تسليم أرض مصنع حوالى 19200، مقارنة بنحو 17300 جنيه، الشهر الماضي.

وقال طارق الجيوشي، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، لـ«المال»، إن زيادة أسعار الحديد اليوم في مصر لدى المصانع مجددًا بعد استقراره على مدار الـ3 أشهر الماضية، يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه في البنوك مؤخرًا.

كان مصنعا حديد بشاي والسويس للصلب قد قاما بزيادة أسعارهما بواقع 2000 جنيه أمس الأول، فيما قام مصنع حديد عز بزيادة أسعاره بواقع 1980 جنيهًا للطن ليسجل الأعلى في مصر بواقع 19650 جنيهًا تسليم أرض مصنع، وهو المصنع الأكبر طاقة إنتاجية في مصر والشرق الأوسط.

يُذكر أن سعر طن الحديد للمحافظات الحدودية والصعيد يصبح أعلى بنحو 100 جنيه، كما تختلف أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع لاسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلَنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200 – 300 جنيه.

وكشف عدد من التجار عن تراجع مبيعات الحديد بشكل ملحوظ منذ أشهر، مما يزيد ويعمّق جراح التجار ويزيد من أعبائهم ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.