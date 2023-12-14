المراكبي للصلب توقع مذكرة تفاهم مع السويدي إليكتريك لتوريد حديد صديق للبيئة

وقعت شركة المراكبي للصلب مذكرة تفاهم مع شركة السويدي إليكتريك تحت رعاية الهيئة العامة للاسثتمار وتحت رعاية رؤساء الشركتين المهندس حسن المراكبي و المهندس أحمد السويدي وبحضور المهندس وائل حمدي نائب رئيس السويدي اليكتريك لتوريد حديد صديق للبيئة،علي هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الـ28 لتغير المناخ (COP28).

قام المهندس رامي صالح الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاستدامة بالمراكبى للصلب و منال حسن الرئيس التنفيذي للاستدامة بالسويدي إليكتريك بالتوقيع على مذكرة التفاهم بحضور عدد من قيادات الشركتين، وتتضمن تعاوناً استراتيجياً بين الشركتين في مجال الاستدامة.

ويتضمن الاتفاق تقديم حلول للاستدامة البيئية بتوريد حديد التسليح لمشروعات البنية التحتية الخاصة بمشروعات السويدي و كذلك توريد لفائف الأسلاك المستخدمة في صناعة الكابلات والصناعات الهندسية من شركة المراكبي للصلب والتي تأتي منتجاتها بأقل انبعاثات كربونية عند 640 كجم ثاني أكسيد الكربون لكل طن صلب وهو أقل من النصف مقارنة مع طرق الاختزال المباشر وأقل ب 70% من طرق الاختزال بالفحم،

كما يأتي الاتفاق تماشياً مع الحاجة لتخفيض البصمة الكربونية لتحقيق الاستدامة البيئية وزيادة الصادرات للاتحاد الأوروبي الذي يقوم بتطبيق آلية ضبط حدود الكربون CBAM مما يتطلب استخدام منتجات خضراء بأقل انبعاثات كربونية، بالإضافة إلى تقديم حلول خاصة بتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك بإدارة المخلفات الصلبة.