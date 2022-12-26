المراكبي للصلب تعلن زيادة أسعار الحديد اليوم 3000 جنيه للطن

أعلنت شركة المراكبي للصلب عن زيادة جديدة في أسعار الحديد اليوم الإثنين 26-12-2022 ، هي الأكبر لها خلال الشهر الجاري تصل إلى 3000 جنيه للطن علي أن يتم تطبيقها من اليوم بكافة الفروع.

وقال محب شفيق أحد تجار مواد البناء ، إن شركة المراكبي للحديد والصلب قامت بإخطار وكلائها بما يفيد بتحرك سعر حديد التسليح في مصر الخاص بها خلال شهر ديسمبر، ليسجل سعر طن الحديد نحو 25.5 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، بدلا من 22500 حنيه مطلع الشهر.

وأضاف شفيق – في تصريحات لـ”المال”- إن الزيادة الجديدة هي الثانية للشركة خلال شهر ديسمبر الحالي بعد إعلان زيادة مطلع الشهر بواقع 1000 جنيه للطن .

وأشار إلى أن سعر الطن للمستهلك وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد المراكبي للمستهلك بسعر 26 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

يذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر تختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ويأتي ذلك بعد إعلان البنك المركزي زيادة سعر الفائدة بواقع 3% بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الحديد في مصر لاسيما مع صعوبة تدبير الشركات للدولار في الوقت الحالي بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة.

وأشار إلى أن المعروض من الحديد يشهد هبوطا ملحوظ منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وأعلن مصنع حديد عز الأسبوع الماضي عن زيادة في أسعار الحديد في مصر بواقع 2000 جنيه ليسجل حوالي 23450 جنيه، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعا.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.