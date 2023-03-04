المراكبي للصلب يعلن زيادة أسعار الحديد اليوم 1500 جنيه للطن

أعلن مصنع حديد المراكبي للصلب عن الزيادة الأولى له خلال شهر مارس الجاري، إذ قام برفع أسعار

اليوم في مصر لدى المصنع بواقع 1500 جنيه للطن، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم السبت 4-3-2023.

وكشف مصدر مسئول في غرف مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن مصنع حديد المراكبي للصلب أخطر وكلاءه بما يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر فبراير، ليسجل سعر طن الحديد نحو 28500 جنيه تسليم أرض مصنع، بدلا من 27 ألف جنيه الشهر الماضي.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ “المال”، أن الزيادة الجديدة هي الأولى للشركة خلال الشهر الجاري بعد إعلان زيادة الشهر الماضي بواقع 1000 جنيه للطن ، وتأتي المراكبي كثاني شركة تعلن زيادة أسعارها في مصر بعد شركة بشاي للصلب والتى سجلت 29 ألف جنيه للطن أرض مصنع بعد الزيادة.

وتختلف أسعار الحديد في مصر الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع إنتاج الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وتوقع المصدر في تصريحاته وصول سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد المراكبي للمستهلك بسعر 29 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وأشار إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من المصانع و التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

ولم يعلن حتى الآن مصنع حديد عز عن أي تغيير في أسعار الحديد اليوم في مصر ولازال عند مستوياته والتى تسجل 26985 جنيهًا، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعا.

ويصل حجم إنتاج مصر من حديد التسليح إلى حوالى 7.9 مليون طن، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.