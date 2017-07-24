المراكبي للحديد ترفع سعر الطن إلى 10850 جنيه

عمر سالمأعلنت شركة المراكبي للحديد والصلب، عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من 24 يوليو الحالى، إلى 10500 جنيه سعر أرض مصنع، لتصل إلى نحو 10850 للمستهلك، بدلاً من 10650.وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة "الماسية" لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن تمت زيادته إلى 10625

عمر سالم

أعلنت شركة المراكبي للحديد والصلب، عن زيادة أسعار منتجاتها بداية من 24 يوليو الحالى، إلى 10500 جنيه سعر أرض مصنع، لتصل إلى نحو 10850 للمستهلك، بدلاً من 10650.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة “الماسية” لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن تمت زيادته إلى 10625 جنيه أرض المصنع، مضافا إليه سعر النولون ” النقل” بدلاً من 10350 بداية الشهر الحالى.

وأوضح – فى تصريحات لـ “المـال” اليوم الاثنين، أن سعر الطن للتجار سيصل لنحو 10750 جنيها، على أن يصل إلى المستهلك بـ 10850 جنيه.

وأشار إلى أن الشركات غير ملتزمة بالتسليمات بشكل كبير، كما أن هناك ارتفاعا فى أسعار الخامات، فقد وصل سعر طن البليت إلى 455 دولارا ، كما أدى تراجع المعروض بالسوق فى الوقت الحالى إلى ارتفاع الأسعار.