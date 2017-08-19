المرافق والإسكان تلتهم ميزانية العبور الجديدة

المال - خاص: قال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إن النسبة الأكبر من الموازنة الجديدة للمدنية سوف تذهب إلى مشروعات الإسكان بالإضافة إلى رفع كفاءة المدينة من أعمال طرق ومرافق وغيرها. وأضاف عمران في تصريحاته لـ"المال" أن هيئة المجتمعات العمرانية اعتمدت مؤخر

المال – خاص:

قال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إن النسبة الأكبر من الموازنة الجديدة للمدنية سوف تذهب إلى مشروعات الإسكان بالإضافة إلى رفع كفاءة المدينة من أعمال طرق ومرافق وغيرها.

وأضاف عمران في تصريحاته لـ”المال” أن هيئة المجتمعات العمرانية اعتمدت مؤخرا 2.3 مليار جنيه ميزانية جديدة للمدنية للعام المالي 2017/2018.

وأوضح أن الجهاز يقوم بتنفيذ مدرسة تعليم أساسي بتكلفة 40 مليون جنيه بالإضافة إلى تنفيذ 3 مباني خدمية بالمدينة.

ولفت إلى أن الجهاز يقوم حاليا بتنفيذ 129 عمارة سكن مصر الذي تم الإعلان عنه خلال هذا الإسبوع، بعدد وحدات يتجاوز 3 آلاف وحدة، مشيرًا إلى أن تكلفة الوحدة تبلغ 200 ألف جنيه.