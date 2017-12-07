المرافق ترجئ بدء تنفيذ القطار الكهربائى

❐ مسئول حكومى: تنفيذ أولى مراحل الخط الرابع عبر نفقين والقطارات تلتقى فى المحطات فقط المال ــ خاص اتفقت الهيئة القومية للأنفاق، مع شركات المرافق وهى «المياه، والكهرباء، والصرف الصحى»، على انتهاء أعمال تحويل مرافق خط سير مشروع القطار الكهربائى،…

❐ مسئول حكومى: تنفيذ أولى مراحل الخط الرابع عبر نفقين والقطارات تلتقى فى المحطات فقط

المال ــ خاص

اتفقت الهيئة القومية للأنفاق، مع شركات المرافق وهى «المياه، والكهرباء، والصرف الصحى»، على انتهاء أعمال تحويل مرافق خط سير مشروع القطار الكهربائى، الذى سيربط بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية الجديدة مروراً بمدينة العاشر من رمضان، خلال شهرين.

قال مسئول حكومى لـ«المال»، إن بعض الشركات أنهت جزءا من تحويلات مرافقها والبعض الآخر طلب تلك المدة لإنهاء أعماله المتبقية بعد توقفها فترة عن التنفيذ بسبب ظروف تتعلق بمشروعات الشركات فى مواقع أخرى.

وأضاف المسؤول أن المشروع قد تتأخر أعمال تنفيذه بنفس الفترة، ليتم بدء الأعمال أواخر الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن كل شركة مكلفة بتحويل مرافقها وتقديم تقرير دور لهيئة الأنفاق عن الأعمال المنتهية.

وكانت وزارة النقل ممثلة فى هيئة مترو الأنفاق، أعلنت فى أكثر من لقاء أنه سيتم البدء فى تنفيذ المشروع مطلع عام 2018، بالتوازى مع بداية العمل فى أولى مراحل الخط الرابع للمترو.

يشار إلى أن مشروع القطار الكهربائى، يمتد لنحو 66 كم ويضم 11 محطة، وبتكلفة تقدر بـ1.2 مليار دولار، وتنفذه شركة «أفيك» الصينية»، بمشاركة 3 شركات محلية، وبطاقة استيعابية 500 ألف راكب يوميًا، ومستهدف تنفيذه خلال عامين، وكان وأول من طرح فكرته الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل الأسبق.

واستكمل مفاوضاته وزير النقل الأسبق المهندس هانى ضاحى، ثم توقف أثناء وزير النقل السابق الدكتور سعد الجيوشى، وأعاد مفاوضات تنفيذه وزير النقل السابق الدكتور جلال سعيد، ويستكمل حالياً إجراءات الحصول على القرض الصينى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، كما يجرى حالياً دراسة 3 مسارات مختلفة لتنفيذ الفرعة الشمالية للخط المتجهة إلى بليس، والخط يبدأ من محطة مترو عدلى منصور، حتى الروبيكى، ثم فرعة تجه الى العاصمة الإدارية الجديدة، وأخرى إلى منطقة بلبيس فى محافظة الشرقية وهى التى لم يتم الاستقرار نهائياً عليها.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة القومية للأنفاق تتفاوض مع هيئة السكك الحديدية لاستغلال 40 كيلو مترا من حرم السكة لصالح المشروع، لافتاً إلى أنه مستهدف توقيع اتفاق بين الطرفين قبل نهاية عام 2017، موضحا أن الهيئة اتفقت بشكل نهائى على أن يتم تنفيذ أولى مراحل الخط الرابع لمترو الأنفاق عبر نفقين منعزلين، على أن تلتقى قطارات الخط فى المحطات فقط، لافتاً إلى أن عمق الحفر فى المرحلة سيصل لـ40 متراً، لافتاً إلى أن الهيئة اضطرت لتنفيذ لك الأسلوب بهدف تفادى الحفر أسفل العقارات السكنية، موضحا العرض قدمته الشركة اليابانية «تاسيى» المنفذ الخارجى للمرحلة وتم قبول العرض بعد دراسته، وستشارك فى الأعمال شركة وأوراسكوم للإنشاءات.

وردًا على مصادر تمويل المرحلة، قال المصدر، إنه سيتم توفير %60 من التكلفة عبر قرض يابانى ميسر من وكالة التعاون اليابانى «الجايكا»، بقيمة 1.28 مليار دولار، ويغطى القرض جميع الأعمال والمعدات المقرر شراؤها من الخارج، و%40 من الموازنة العامة للدولة ومقرر توفيرها خلال العام المالى المقبل.

وينفذ المشروع على مرحلتين، ويقدر عدد محطات المرحلة الأولى، 17 محطة، ويمتد مسارها، من المحطة التبادلية غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمنطقة حدائق الأهرام، ثم المتحف المصرى الكبير، حتى ميدان الرماية، مروا بشارع الهرم، حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، ثم يمتد حتى محطة الفسطاط مـن خلال مسار طوله حوالى 19 كيلومترا، بينما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط مروراً بالقاهرة الإسلامية وصولاً إلى مدينة نصر والقاهرة الجديدة.

يشار الى أن الجانب اليابانى وعد تمويل دراسات المرحلة الثانية للخط عقب البدء فى تنفيذ «الأولى»، والخط الرابع سيكون له خدمة تبادلية مع خطوط «الأول، والثالث، والسادس»، إذ يعد خطاً رابطاً بين الشرق والغرب.