المراغي لعمال الاتحاد العام: صرف الحافز الشهري اليوم

ياسمين فواز أصدر النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانًا أكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، منذ نشأته وحتى الآن، يفي بكل الالتزامات والحقوق لكل العاملين تحت مظلته في كل أنحاء الجمهورية، ولم يتأخر في تقديم كل الدعم بشتى أنواعه لكل ا

ياسمين فواز



أصدر النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانًا أكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، منذ نشأته وحتى الآن، يفي بكل الالتزامات والحقوق لكل العاملين تحت مظلته في كل أنحاء الجمهورية، ولم يتأخر في تقديم كل الدعم بشتى أنواعه لكل العاملين.

وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد ملتزم بصرف الرواتب والحوافز الشهرية والمنح في المناسبات والأعياد في ميعادها، لافتا إلى أنه على الرغم من الظرف المالي المتعثر الذي يمر به الاتحاد العام فإنه صُرف الحافز الشهري اليوم، ليؤكد للجميع أنه منوط بالحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين.

ودعا المراغي الجميع إلى الالتزام بالعمل وفق المطلوب، وكذا الالتزام التام بكل ما جاء بنصوص القانون تجاه المنشأة عند المطالبة بالحقوق مع اتباع المنهج القانوني في أي مطلب.

وفي حالة الخروج عن نصوص القانون ستتخذ الإجراءات المتبعة قانونًا، حفاظًا على استقرار العمل وتوفير المناخ اللازم للإنتاج.

وأكد الاتحاد العام أن هناك خطة للنهوض بالاتحاد وتنظيماته، عملًا على توفير الأمان الوظيفي.