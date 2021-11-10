المراغي : قرارات الحكومة لدعم البورصة فرصة لتصحيح مسار السوق والتوقيت مهم

قال شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية إن القرارات الحكومية لدعم البورصة في مجملها إيجابية وفرصة لتحسين وتصحيح مسار السوق.

وأوضح المراغي لـ”المال” أن متعاملي السوق الأفراد قد مروا بتجربة صعبة خلال الأيام الماضية وبالتالي سنحتاج بعض الوقت لقياس مدى تأثير هذه القرارات على عودتهم للشاشات مرة أخرى.

ولفت إلى أنه كان من الأهمية حسم مسألة فتح الملفات الضريبية على تعاملات الافراد، مشيراً إلى أن إلغائها رسالة طمأنة للمستثمرين خاصة ان المقاصة ستقوم بالاحتساب والتحصيل.

وأصدر مجلس الوزراء عدة قرارت داعمة للبورصة إذ قرر إلغاء ضريبة الدمغة على متعاملي البورصة المقيمين.

وقررت الحكومة خصم جميع مصاريف التداول في البورصة وحفظ الأسهم من الوعاء الضريبي.

واصدر المجلس توجيهاته بخفض الضريبة على أرباح الطروحات الجديدة في البورصة بنسبة 50% أول عامين.