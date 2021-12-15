المراعي توصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة مليار ريال

أوصى مجلس إدارة شركة المراعي في السعودية، الجمعية العمومية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2021 بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2021 بقيمة مليار ريال على مليار سهم بحصة ريال واحد للسهم، وبنسبة 10% من القيمة الاسمية. بحسب بيان…

أوصى مجلس إدارة شركة المراعي في السعودية، الجمعية العمومية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2021 بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2021 بقيمة مليار ريال على مليار سهم بحصة ريال واحد للسهم، وبنسبة 10% من القيمة الاسمية.

بحسب بيان للشركة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية “تداول” نقلته قناة العربية، سيجري دفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، الذي سيجري تحديده لاحقا بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.مادة اعلانية

من جانب آخر، أقر مجلس إدارة المراعي في ذات الاجتماع، خطة استثمارية في قطاع اللحوم الحمراء، ما يتيح للشركة تقديم لحوم محلية ذات جودة عالية للمستهلكين، وتوسيع قاعدة قطاعاتها، ما يمكنها من تعزيز دورها في تأمين الأمن الغذائي وتحقيق أهداف رؤية 2030، وبما يدعم خبرة الشركة في إنتاج العجول وسلاسل الإمداد لديها من إنجاح هذا المشروع.

تتضمن الخطة بحسب بيان منفصل على موقع “تداول” استثمارا أوليا بقيمة 250 مليون ريال (ستمول داخليا من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة) لبناء مصنع جديد متكامل يبدأ من المسلخ وتحضير اللحوم وينتهي بتغليفها وتعبئتها لبيعها في محلات التجزئة.

ستعمل الشركة بحسب البيان، على الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية، متوقعة أن يجري الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 24 شهر بعد تاريخ الحصول على هذه الموافقات