المراجعة الثانية لصندوق النقد.. مصر ليست قلقة من احتمالات تباطؤ الإصلاح

هاجر عمران وسمر السيد قال صندوق النقد الدولى إن السلطات المصرية أكدت لخبراء أنها ليست قلقة بشأن مخاطر واحتمالات انزلاق السياسات وتباطؤ زخم الإصلاح وذلك أثناء قيامهم بالمراجعة الثانية على الاقتصاد التى انتهت فى القاهرة، نوفمبر الماضى.ويشار إلى أن الحكومة طلبت تاجيل اقرار زيادة في اسعا



هاجر عمران وسمر السيد



قال صندوق النقد الدولى إن السلطات المصرية أكدت لخبراء أنها ليست قلقة بشأن مخاطر واحتمالات انزلاق السياسات وتباطؤ زخم الإصلاح وذلك أثناء قيامهم بالمراجعة الثانية على الاقتصاد التى انتهت فى القاهرة، نوفمبر الماضى.

ويشار إلى أن الحكومة طلبت تاجيل اقرار زيادة في اسعار الوقود والكهرباء خلال العام المالي الجاري علي أن يستأنف خطة زيادة الأسعار اعتبارا من العام المالي المقبل.



وأضاف الصندوق في تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية للاقتصاد المصري الصادر اليوم أن مصر شاركت خبراء الصندوق في النظرة الإيجابية للاقتصاد الكلى كما أن استشهدت السلطات بسجلها الحافل في تنفيذ السياسات منذ بدء البرنامج إلى جانب الدعم السياسي على أعلى المستويات.

وذكر الصندوق أن السلطات المصرية أقرت بوجود مخاطرخارجية تتعلق بارتفاع أسعار النفط العالمية، كما أن السلطات أكدت استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة اللازمة إذا ما تحققت المخاطر.