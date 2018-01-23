المراجعة الثانية لصندوق النقد ..مصر تخلفت عن تحقيق 3 إجراءت إصلاحية مستهدفة

هاجر عمران - سمر السيد قال صندوق النقد الدولى إن السلطات المصرية تخلفت عن تنفيذ 3 إجراءات إصلاحية استهدفتها فى وقت سابق منها وضع نظام جديد لتقديم ضمانات الحكومية إلى جانب تقديم وزارة البترول آلية تضمن تكيف أسعار الوقود مع مستجدات أسعار الصرف والأسعار العالمية. وأكد خلال تقرير ال



هاجر عمران – سمر السيد



قال صندوق النقد الدولى إن السلطات المصرية تخلفت عن تنفيذ 3 إجراءات إصلاحية استهدفتها فى وقت سابق منها وضع نظام جديد لتقديم ضمانات الحكومية إلى جانب تقديم وزارة البترول آلية تضمن تكيف أسعار الوقود مع مستجدات أسعار الصرف والأسعار العالمية.



وأكد خلال تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية على أداء الاقتصاد المصرى الصادر اليوم، تأجيل إجراء وضع نظام جديد لتقييم ضمانات الدولة والحد منها إلى 30 يونيو المقبل مقابل نهاية سبتمبر الماضى كانت مستهدفة فى وقت سابق.



وقال إن وزير البترول طارق الملا كان من المفترض أن يقدم آلية إلى رئاسة الوزراء بحلول نهاية سبتمبر 2017 لتقويم أسعار الوقود، والذى يشمل الديزل، البنزين، الكيروسين، زيت الوقود لضمان تكيفها مع التغيرات في سعر الصرف، وأسعار النفط العالمية، وحصة منتجات الوقود المستوردة في سلة الاستهلاك، بهدف المساعدة في الحفاظ على المعدلات المستهدفة لاسترداد التكاليف.



وأضاف أن السلطات لم تقم يتزويد مجلس الوزراء بـ”وثيقة الإستراتيجية المالية” كما كان مخططا له أن يتم نهاية نوفمبر الماضى.

وأوضح التقرير أن الوثيقة تتضمن مناقشة الأهداف المالية متوسطة الأجل للحكومة في سياق التوقعات الاقتصادية، مع تقديم نظرة عامة عن كيفية اقتراب الحكومة من حدود الإنفاق المحددة بميزانية 2018/2019 مشيرا إلى أن هذا الإجراء يستهدف تحسين التخطيط للموازنة.