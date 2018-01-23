المراجعة الثانية..صندوق النقد يحدد أولويات الاقتصاد المحلى بالمدى المتوسط

تشمل زيادة الإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص هاجر عمران - سمر السيد قال صندوق النقد الدولى إن الحكومة يجب أن تعمل على زيادة الإنتاج على المدى المتوسط من أجل الحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادى، إلى جانب تعزيز النمو الشامل لخلق فرص عمل للشباب المصري المتزايد والمتنامي. وأضاف ال

تشمل زيادة الإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص

هاجر عمران – سمر السيد



قال صندوق النقد الدولى إن الحكومة يجب أن تعمل على زيادة الإنتاج على المدى المتوسط من أجل الحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادى، إلى جانب تعزيز النمو الشامل لخلق فرص عمل للشباب المصري المتزايد والمتنامي.



وأضاف الصندوق في تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية للاقتصاد المصري الصادر اليوم أن ذلك سيتطلب من القطاع الخاص أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو وعلى الدولة أن تعمل على توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، ومناخ أعمال ودى وفق نص التقرير.



وشدد على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لحماية أكثر الفئات الأكثر ضعفا مضيفا أن الإصلاحات ينبغى أن تشمل تحديث الإطار التشريعى لخلق بيئة متكافئة للجميع؛ وتعزيز المنافسة في الأسواق وإزالة الحواجز غير الجمركية؛ وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي؛ وتعزيز الشفافية، ومساءلة الشركات المملوكة للدولة؛ وتقوية سوق العمل.