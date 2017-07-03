المرأة في مصر.. جديد هيئة الكتاب

علي راشد صدر، حديثًا، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة دراسات إنسانية، كتاب "المرأة في مصر.. العقل النسوي في مواجهة المجتمع الذكوري" للدكتور ماهر عبد العال الضبع. يتناول الكتاب قضايا المرأة عبر تأسيس تحليل على أساس اجتماعى ومحاولة ترمي إلى تفسير البنى الفكرية لمجتمع مصرى وعربى وُصف بال

علي راشد

صدر، حديثًا، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة دراسات إنسانية، كتاب “المرأة في مصر.. العقل النسوي في مواجهة المجتمع الذكوري” للدكتور ماهر عبد العال الضبع.





يتناول الكتاب قضايا المرأة عبر تأسيس تحليل على أساس اجتماعى ومحاولة ترمي إلى تفسير البنى الفكرية لمجتمع مصرى وعربى وُصف بالمجتمع الذكوري.

والسؤال هنا: ماذا يعني كون المجتمع ذكوريًّا بالنسبة لقضايا النساء؟ والإجابة عن هذا السؤال تمثل محور اهتمام كل البحوث التى يتضمنها هذا الكتاب حول قضايا المرأة فى المجتمع المصرى.

ينقسم الكتاب إلى خمسة فصول، الفصل الأول يتناول كيفية تشكُّل العقل النسوي من خلال الأسرة، والفصل الثانى يتحدث عن النساء والتهميش، ويتعرض الفصل الثالث للنساء وفقر القدرة، فى حين يدرس الفصل الرابع الأمن الاجتماعى والاقتصادى للنساء، وأخيرًا الفصل الخامس يتناول المجتمع الذكورى فى المجتمعات العربية.