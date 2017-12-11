المرأة في سينما يوسف شاهين ندوة بمهرجان أسوان السينمائي

رحاب صبحى كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن أن الدورة الثانية للمهرجان، ستشهد احتفاءًا خاصًا بالمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، بمناسبة مرور 10 سنوات على رحيله. وقال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، إنه سينظم ضمن فعالياته التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، ندو

رحاب صبحى

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن أن الدورة الثانية للمهرجان، ستشهد احتفاءًا خاصًا بالمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، بمناسبة مرور 10 سنوات على رحيله.

وقال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، إنه سينظم ضمن فعالياته التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، ندوة بعنوان “المرأة في سينما يوسف شاهين” تناقش اهتمام المخرج العالمي الراحل بالمرأة وقضاياها في أغلب أفلامه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكداً أنها ستتضمن شهادات من بعض المقربين من يوسف شاهين أو الذين عملوا معه خلف وأمام الكاميرا.

وأشار عبدالخالق، إلى أنه تم الحصول على موافقة المنتج جابي خوري والمخرجان يسري نصرالله وخالد يوسف وشريف مندور، على المشاركة في الندوة، فيما يواصل فريق عمل المهرجان الاتفاق مع بقية المشاركين، موضحًا أنه سيتم توجيه الدعوة للعديد من الفنانين والسينمائيين، مثل يسرا وليلى علوي وصفية العمري ولطيفة وسهير المرشدي وهالة صدقي ومنة شلبي ودرة ونيللي كريم ويسرا اللوزي وخالد النبوي وعزت العلايلي وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق.

وأضاف عبدالخالق أن اهتمام يوسف شاهين بالمرأة ظهر منذ أول أفلامه “بابا أمين”، الذي شارك في بطولته فاتن حمامه وماري منيب، وظلت المرأة تلعب دورًا محوريًا في أفلامه بما فيها رباعية سيرته الذاتية “إسكندرية ليه” و”حدوتة مصرية” و”إسكندرية كمان وكمان” و”إسكندرية نيويورك”، كما أن المرأة لعبت دورًا مهماً في حياته العادية سواء كانت والدته أو شقيقته أو زوجته.

وأكد أن الإحتفاء بيوسف شاهين في الدورة الثانية من المهرجان يرجع أيضًا كونه من المخرجين الذين رفعوا اسم السينما المصرية في الكثير من المحافل الدولية، فضلاً عن انحيازه للمرأة وقضاياها.

يذكر أن الدورة الثانية من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تحمل اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، التي ستحضر فعاليات المهرجان، المقام تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والمجلس القومي للمرأة.