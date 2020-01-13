«المرأة المعيلة» في أسوان تتسلم 14 ماكينة خياطة و3 أفران مخبوزات

افتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان، معرض “بنات النيل” للمشغولات اليدوية بقاعة عروس النيل بالتعاون مع القنصلية السودانية بأسوان، وتفقد معرض المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة.

توجيهات بضرورة توفير فرص تسويق لمنتجات المرأة المعيلة

وأكد ضرورة توفير مكان ثابت ودائم للمرأة المعيلة لعرض منتجاتها، فضلا عن توفير فرص تسويق هذه المنتجات لتوفير حياة كريمة لهن ، وذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة .

وشدد على ضرورة الاهتمام بتدريب وإعداد المرأة المعيلة على مستوى المحافظات لثقل مهارتهن كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنها قادرة على العمل بمهارة وحرفية.

مبادرة “مصر بكم أجمل” لتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

وسلم وزير القوى العاملة، 14 ماكينات خياطة مقدمة من الجمعيات الأهلية وجمعية رجال الأعمال بأسوان، للمرأة المعيلة وخريجات برامج التدريب المهني ، فضلا عن أسرتي شهيدين بالقوات المسلحة والشرطة ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا للتيسير عليها لرعاية الأسرة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما سلم الوزير3 أفران مخبوزات للمرأة المعيلة بأسوان، وتم عرض فيلم تسجيلي عن أهم انجازات من تسلمن ماكينات خياطة العام الماضي.

وفي حديثه عن ذوي الاحتياجات الخاصة قال الوزير: إن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة “مصر بكم أجمل” لتوفير فرص للتدريب من أجل التشغيل لهذه الفئة من خلال 38 مركزا ثابتا للتدريب تابعة للوزارة على مستوى 27 محافظة، فضلا عن عمل برامج توعية ونشر إنجازات ذوي القدرات الخاصة، والتنسيق مع المحافظين للبدء في تدريب أعداد منهم على مهن مناسبة لهم وفقا لنوع الإعاقة.

وفي لفته كريمة استجاب الوزير لوالدة شاب من أصحاب الهمم طلبت توفير فرصة عمل لنجلها في إحدى الشركات.

وقام الوزير بتوفير فرصة عمل للشاب من إحدى الشركات التي كانت حاضرة، في توزيع العقود، وعقد لها العقد علي الفور وسط زغاريد الحاضرات.

وأهدي الوزير درع الوزارة تكريما لأنستين برتبتي ملازم أول شرطة ، ورقيب من القوات المسلحة لدور المرأة في المجتمع المصري التي تقدم خدماتها في قطاعات الدولة المهمة .

وعند عرض فيلم عن عمالة الأطفال ، وجه الوزير بضرورة عدم استغلال الأطفال ، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المنشآت المخالفة ، ومساعدة أسرة الطفل الذي ظهر خلال عرض الفيلم لإيجاد مصدر رزق لها يجعلها تجنب عمل أطفالها، وتقدم أحد أصحاب الشركات بتعهده بتعليم الطفل وايجاد فرصة عمل لذويه.

وفي ختام كلمته وجه “سعفان” كل التحية والتقدير للمرأة المعيلة التي تقوم بكل أمور أسرتها لتوفير حياة كريمة لها، مؤكدا أن كل ما يقدم ليس من أشخاص، إنما هو من مصر، لما تستحقه المرأة المصرية، اعترافا بقيمتها وقدرتها.