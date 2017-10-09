المرأة العربية تفتتح دورتها التدريبية في مجال الأمن والسلام

عادل عبد الجواد:افتتحت منظمة المرأة العربية اليوم الإثنين، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومة اليابان، الدورة التدريبية في مجال الأمن والسلام والتي تحمل عنوان "مشاركة النساء في الترتيبات الأمنية والوساطات السياسية في الوطن العربي" والتي تستمر من يوم 9 إلى 12 أكتوبر 2017.بدأ الافتتاح بك

عادل عبد الجواد:

افتتحت منظمة المرأة العربية اليوم الإثنين، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومة اليابان، الدورة التدريبية في مجال الأمن والسلام والتي تحمل عنوان “مشاركة النساء في الترتيبات الأمنية والوساطات السياسية في الوطن العربي” والتي تستمر من يوم 9 إلى 12 أكتوبر 2017.

بدأ الافتتاح بكلمة من السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية التي أكدت فيها على أهمية المرأة وأنها شريك أساسي في استقرار وأمن الوطن العربي وبداية التنمية وبناء الأوطان وأنها الأم المسؤولة عن تنشئة أجيال بناءة بعيدة عن العنصرية وتحب أوطانها، وأن المرأة هي الأكثر تضررا في الحروب والنزاعات.

وأضافت تلاوي أن قرار مجلس الأمن 1325 الذي يتعلق بدور المرأة في السلام، قامت عليه كل من العراق وفلسطين، وبالرغم من ظروفهم القاسية ألا أنهم قاموا بعمل برنامج لتفعيل كل النقاط الواردة في القرار، وناشدت تلاوي كل الدول العربية بضرورة تفعيل هذا القرار، وأن تشارك المرأة الرجل في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بشعوبهم.

جدير بالذكر أن الدورة تهدف إلى زيادة المعرفة بطرق مشاركة النساء في المفاوضات السلمية والتعرف على العوامل الأساسية التي تسهل/ تعيق ادماج النساء في المفاوضات، وتعزيز المهارات والمعرفة بتقنيات المناصرة والتشبيك والمفاوضة.

وتشارك في الدورة متدربات من 12 دولة عربية : (الأردن- تونس- السودان- سوريا-العراق- فلسطين- ليبيا- لبنان- مصر- المغرب- موريتانيا- اليمن) ممثلات عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمرأة وأيضا المجتمع المدني.