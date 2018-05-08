المدير الفني للزمالك: قرار مجلس الإدارة تاج على رأسي..ونهائي الكأس يوم 15 مايو

وكالات:قال خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن «قرار مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بتجديد الثقة فيه لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل تاج على رأسه، ويحمله مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن التفاوض مع مدير فني عالمي بحجم كريستيان جروس

وكالات:





ووجه جلال الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على تلك الثقة ومنحه الفرصة كاملة لقيادة الأبيض خلال الموسم الجديد، وقال «إننا نعد الجميع ببذل أقصى جهد لنسعد جماهيرنا بالكأس». قال خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن «قرار مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بتجديد الثقة فيه لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل تاج على رأسه، ويحمله مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن التفاوض مع مدير فني عالمي بحجم كريستيان جروس».

وأضاف المدير الفني للزمالك- في تصريح لموقع النادي بعد الفوز على الإسماعيلي في قبل نهائي الكأس- أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الإسماعيلي، وحقق فوزًا مستحقًا منحه بطاقة التأهل للمباراة النهائية، وأكد أنه كان يثق في الفوز والتأهل للمباراة النهائية، لكنه لم يكن يتوقع الفوز بتلك النتيجة الكبيرة.

وأشاد خالد جلال، بالروح القتالية للاعبي الزمالك خلال اللقاء، والقتال على كل كرة على مدار شوطي اللقاء، وهو ما منح الفريق الأفضلية.

وأكد المدير الفني للزمالك، أنه تم غلق ملف مباراة الإسماعيلي، من أجل الاستعداد للمباراة النهائية، وانتظار الفائز من مباراة الأسيوطي وسموحة اليوم الثلاثاء.

واختتم جلال تصريحاته، بأن هدفه هو التتويج ببطولة كأس مصر وإنهاء الموسم بلقب، لضمان المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل، وخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي.

وذكر نادي الزمالك على موقعه أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم حددت السابعة مساء الثلاثاء الموافق 15 مايو الجاري موعدًا للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الحالي باستاد برج العرب.

وينتظر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الفائز من مباراة سموحة والأسيوطي سبورت اليوم الثلاثاء بنصف نهائي الكأس لمواجهته في النهائي.

كان الزمالك قد تفوق على الإسماعيلي 4 -1 مساء اليوم ببرج العرب في نصف نهائي الكأس.

ومن جهة أخرى كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب معروف يوسف عبارة عن شد في العضلة الخلفية، ومن المقرر أن يخضع اللاعب فور العودة إلى القاهرة لإجراء أشعة للاطمئنان على الإصابة.

وتعرض اللاعب معروف يوسف لإصابة في نهاية الشوط الأول بمباراة الإسماعيلي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.