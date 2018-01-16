المدير الفني لطلائع الجيش: لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق متكامل

وكالات:أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن فريقه لعب مباراة كبيرة أمام فريق متكامل هو النادي الأهلي.وقال في تصريح بعد المباراة التي إنتهت بخسارة فريقه صفر-2 أمام الأهلي إن «فريق القلعة الحمراء يملك سمات الفريق البطل ولديه مجموعة كبيرة من البدلاء ويمكنه أن يلعب بثلاثة فرق

وكالات:





أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن فريقه لعب مباراة كبيرة أمام فريق متكامل هو النادي الأهلي.

وقال في تصريح بعد المباراة التي إنتهت بخسارة فريقه صفر-2 أمام الأهلي إن «فريق القلعة الحمراء يملك سمات الفريق البطل ولديه مجموعة كبيرة من البدلاء ويمكنه أن يلعب بثلاثة فرق في الدوري.. ورغم أن حسام البدري أراح مجموعة كبيرة من الاساسيين إلا أنه دفع بمجموعة مميزة من البدلاء لديهم الرغبة في إثبات الذات.

وأضاف طولان أن طلائع الجيش لم يستسلم وبادل الهجمات.. ولكن سنحاول تقديم الأفضل في المباريات المقبلة.

ونفى ما تردد عن وجود خلاف بينه وبين حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي وأعضاء الجهاز الفني.. وقال إننا أصدقاء ولا يوجد أي خلاف بينى وبين أي شخص، والمنافسة في الملعب فقط وخارج الملعب فنحن أصدقاء.