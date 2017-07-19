المدير الفرنسي لمترو الأنفاق : استعنا بنحو 100 خبير لتنفيذ المرحلة الثالثة

مدحت إسماعيلقال إيديك كوبية، مدير مشروع المرحلة الثالثة في الخط الثالث لمترو الأنفاق بالمجموعة الفرنسية التي تتولى تنفيذ الأعمال المدنية بالمشروع، إن الشركة استعانت بـ100 خبير يعمل في مجال مترو الأنفاق، من سنوات كبيرة، لتنفيذالمرحلة الثالثة، خاصة أن تلك المرحلة تضم محطة الزمالك، لافتًا إلى أن المح

مدحت إسماعيل

قال إيديك كوبية، مدير مشروع المرحلة الثالثة في الخط الثالث لمترو الأنفاق بالمجموعة الفرنسية التي تتولى تنفيذ الأعمال المدنية بالمشروع، إن الشركة استعانت بـ100 خبير يعمل في مجال مترو الأنفاق، من سنوات كبيرة، لتنفيذالمرحلة الثالثة، خاصة أن تلك المرحلة تضم محطة الزمالك، لافتًا إلى أن المحطة تقع في منطقة حساسة وتتطلب أن تكون الشركات على وعي تام لتجنب أي أخطار قد تواجه المشروع.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن شركته تعمل في مجال الأنفاق منذ 35 عامًا، وملتزمة بتنفيذ القواعد الفنية العالمية في تنفيذ المشروعات، متعهدًا بتنفيذ المرحلة للمترو في الخط على أعلى مستوى من الدقة والجودة.

والمرحلة الثالثة يبلغ طولها 17.7 كم، وتشمل (15) محطة، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء “الجزء الأول من المرحلة الثالثة” بطول 4 كم، وتمتد من العتبة حتى الكيت كات، وتشتمل على (4) محطات هى محطات ناصر “دار القضاء العالى” وماسبيرو والزمالك والكيت كات.

أما الجزء الثانى من المرحلة الثالثة فهو بطول 6.6 كم، وتمتد من محطة الكيت كات، مرورًا بمنطقة إمبابة، حتى تصل إلى المحطة التبادلية عند محور روض الفرج، وتشمل 6 محطات هى السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية والطريق الدائرى حتى المحطة التبادلية عند محور روض الفرج، ويمتد الجزء الثالث وهو بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات ثم منطقة المهندسين وبولاق الدكرور حتى جامعة القاهرة، وتشمل 5 محطات هى التوفيقية ووادى النيل وجامعة الدول وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة.

ولفت كوبية إلى عقد الشركة مؤتمرًا، اليوم؛ للرد على ما أثير مؤخرًا بأن الشركات المنفذة للمشروع تراجعت عن تنفيذ محطة مترو الزمالك، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء المحطة وفقًا للتصميمات المتعاقد عليها بين الشركات والهيئة القومية لمترو الأنفاق، مضيفًا أن فترة تنفيذ المرحلة 67 شهرًا من تاريخ بدء التنفيذ في ديسمبر الماضي.