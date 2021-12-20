المدير العام للوكالة للطاقة الذرية: نساعد في تصميم وخطط أمان محطة الضبعة النووية

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، مناحي التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يترأسها ومع الحكومة المصرية في برنامج الطاقة النووية المصري في الضبعة . جاء ذلك في لقاء برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس…

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، مناحي التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يترأسها ومع الحكومة المصرية في برنامج الطاقة النووية المصري في الضبعة .

جاء ذلك في لقاء برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال: “نحن نتعاون مع مصر في كل شيء منذ الخطوات الأولى في التخطيط، فتعرفون أن بناء محطة للطاقة النووية أمر شديد التعقيد ويحتاج إلى تخطيط مفصل من أول اختيار المكان وحتى إنشائها فضلاً عن الظروف المحيطة الخاصة المتعلقة بالجيولوجيا والعوامل الجغرافية”.

وأضاف : “نساعد في التصميم و وضع خطط الأمان الخاصة بالعمليات والتشغيل وكيفية المراقبة والتفتيش على المنشأة على مدار حياة أية منشأة نووية .. هذه هي مهمة وكالة الطاقة الذرية أن نتابع ذلك”.



وتابع جروسي قائلا: “في هذه الحالة علي وجه الخصوص هذا أمر جديد علي مصر التي تبدأ الطريق النووي ، و لم تتح لها فرصة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية من قبل ، خاصة إن الطاقة النووية هي مصدر مهم لتوليد الكهرباء لكنها تتطلب جوانب فنية معقدة جداً نعمل فيها معاً”.

