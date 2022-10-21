المدير التنفيذي للنادي الأهلي: عقد الرعاية الخاص بـ«اتصالات» يفوق الموسم الماضي من 13 إلى 25%

قال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن عقد الرعاية الجديد مع شركة اتصالات يفوق العقد الأخير مع جميع الرعاة بنسبة تتراوح من 13 إلى 25% بحد أقصى، تشمل الحوافز المالية عقب تحقيق الفوز بالألقاب سواء المحلية أو الإفريقية.

وأضاف شلبي في تصريحات لموقع “Kora11.com” أن قيمة عقد الرعاة الأخير والذي بلغ عددهم 14 راعي كان 510 ملايين جنيه في 4 أعوام وقيمة عقد الرعاية الحالي تصل إلى 600 مليون جنيه.

وأوضح أن العقد الجديد للبث الفضائي قيمته 660 مليون جنيه لمدة 4 سنوات، إضافة إلى أنه سيتم توقيع عقود رعاية أخرى خلال الفترة المقبلة، مبينا أن العقد يشمل مزايا أخرى مثل تكفل الشركة الإماراتية بتنظيم معسكر سنوي خارج مصر.

يذكر أن النادي الأهلي أعلن أمس أن شركة اتصالات ستصبح الراعي الرسمي لفريق الكرة الأول بداية من الموسم الحالي 2022-2023.