المدير التنفيذي للصندوق السيادي : نخطط للتوسع في مجال التصنيع الزراعي عبر استغلال أرض «الصالحية»

أكد أيمن سليمان المدير التنفيذي لـ«الصندوق السيادي»، أن الصندوق يعمل علي التوسع في مجال القطاع الزراعي، وخلق شراكات مع القطاع الخاص في المجال الزراعي و التصنيع الزراعي.

وأضاف أن هناك فرصة استثمارية بقطاع التصنيع الزراعي بالتعاون مع شركة الصالحية و بنك مصر لخلق قيمة مضافة في سلاسل الزراعة، لافتا الي ان الصالحية تمتلك أرض تسطيع استيعاب مشروع للتصنيع الزراعي يخدم 100 الف فدان زراعة.

وذكر أن الصندوق السيادي يبحث بشكل مستمر عن اقتناص الفرص الرائدة باستمرار والدخول بشراكات بشكل مباشر مع منح الفرص للقطاع الخاص بشكل أكبر.

وتابع ان من الفرص الجيدة التي تم الفعل عليها مؤخرا هو ترسية مشروع باب العزب لشركة بدايات، لافتا الي ان المشروع في مرحلة تأهيل البنية الأساسية وترميم الآثار وتدعيم البنية التحتية لتلك المنطقة.

وذكر أن القيادة السياسية وفرت دعم لامحدود لتنفيذ المشروع في أسرع وقت، لافتا الي ان باب العزب يمثل مشروع طويل الأجل يتطلب تمويلات ضخمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن “2022 CEOs Thoughts” والذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»، تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».