المدير التنفيذي للصندوق السيادي: الترويج للمشروعات العقارية بآليات مبتكرة

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ«الصندوق السيادي» ، إنه من المخطط الترويج للمشروعات العقارية التي سيتم طرحها عبر الشراكة مع القطاع الخاص بآليات مبتكرة جديدة دون استخدامها كأنشطة فندقية فقط.

وأضاف سليمان علي هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن، والذي تنظمه شركة “المال جي تي إم” أن هناك اتجاها لطرح المشروعات العقارية علي أن تشمل أيضا تحويل الأراضى لمستشفيات وتدشبن المصانع والمناطق اللوجستية وغيرها.

وأوضح أنه جارٍ العمل علي وضع آليات تمويلية للمحفظة العقارية المخصصة للمشروعات الجديدة والتي تتطلب رؤوس أموال كبيرة مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وتوقع سليمان أن يرتفع رأسمال المحفظة العقارية المخصصة من قبل الصندوق السيادي خاصة مع المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا والمرتقب تدشينها خلال الفترة المقبلة.