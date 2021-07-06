المدير التنفيذي للسعودي الألماني: القدرة المالية للمرضى تأثرت بسبب كورونا.. ونستهدف افتتاح 10 مستشفيات جديدة

قال الدكتور شريف فؤاد المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة إن القدرات المالية للمرضى قد تأثرت بسبب ظروف جائحة كورونا وتستهدف المجموعة افتتاح 10 مستشفيات جديدة مستقبلا.

وأوضح فؤاد – خلال مؤتمر صحفي نظمته المستشفى لتوقيع اتفاقية مع شركة فاليو لتقسيط الخدمات الطبية المقدمة للمرضى – أن المستشفى وفرت بالفعل موظفين داخل فروعها بغرض تفعيل برنامج تقسيط الخدمات الطبية.

وأعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في مصر، والمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، الحاصلة على عضوية شبكة مايو كلينيك للرعاية الصحية التي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة المعايير العالمية، عن إبرام شراكة استراتيجية.

وبمقتضى الاتفاقية، ستقوم فاليو بمقتضاها بتوفير برامج تمويل لعملاء المستشفى لتغطية مختلف الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى.

وستتيح هذه الشراكة للراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المقدمة من المستشفى إمكانية الاستفادة من برامج التقسيط التي تصل إلى 60 شهر ونظام سوبر هاتريك من «ڤاليو» الذي يتيح تقسيط تكلفة الخدمات بدون مقدم أو فوائد على 6 أشهر.

وحضر التوقع وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل الغير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس والتي يقع تحت مظلتها فاليو للتقسيط.

وكان آخر اتفاق لفاليو منذ اسابيع وقعته بمشاركة “بيتابس للمدفوعات الالكترونية” الشقيقة، مع شركة إنرشيا للتطوير العقاري، حيث توفر فاليو لعملاء “إنرشيا” تسهيلات تمويلية لأعمال تشطيب الوحدات السكنية.

وتيح الشراكة مع إنرشيا إتاحة برامج تقسيط ميسرة لتكاليف أعمال التشطيب والتأثيث بالكامل، تتراوح مدتها بين 12 و48 شهرا، وتصل قيمتها إلى 2.4 مليون جنيه لكل عميل.