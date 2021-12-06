المدير التنفيذي لـ«شرق بورسعيد للتنمية» : لابد من تقديم محفزات جاذبة للمناطق الصناعية الجديدة منها خفض الضرائب

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأخيرة لليوم الثاني، بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع The 7th CEOs Thoughts» 2021» الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»؛ لاستكمال المناقشات حول «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمى».

قال سامح جبرة، الرئيس التنفيذي لشركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية (المطور الصناعى للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد)، إن دور المطور الصناعي خلال الفترة الحالية هو القيام بدور حلقة الوصل بين المستثمرين والدولة، والعمل على إزالة أية تحديات توجه الترويج للمنطقة الصناعية وتوفير البنية التحتية المطلوبة بالمواصفات العالمية. وأضاف أننا نتفاوض مع الدولة لوضع نقاط جذب إضافية وامتيازات للمنطقة، لجذب استثمارات جديدة، أبرز تلك الامتيازات قضية الضرائب.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأخيرة لليوم الثاني، بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع The 7th CEOs Thoughts» 2021» الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»؛ لاستكمال المناقشات حول «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمى».

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية أن الهيئة الهندسية قامت بجهد كبير لتأهيل المنطقة الصناعية لاستيعاب المشروعات وتلك الصناعات الواعدة، ومنها معالجة طبيعة التربة لتتحمل 8 أطنان لكل متر مربع، ويعد ذلك إنجازًا ممتازًا للتأهيل الصناعي.