اقتصاد وأسواق

المدير التنفيذي لشركة جينيكس: 660 مليون جرعة حجم الاستهلاك السنوي من اللقاحات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

نيبال: مصر تمتلك فرص هائلة في توطين صناعة اللقاحات والأدوية البيولوجية محلياً
المرسي عزت 6:53 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21 6:53 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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قالت الدكتورة نيبال دهبة، عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة جينيكس القابضة للأدوية واللقاحات لمنطقة الأسواق الواعدة، إن العالم يشهد طفرة غير مسبوقة في توطين وتطوير صناعة اللقاحات بسبب تفشي وباء كورونا، فأصبح لزاما الحديث عن أهمية تصنيع اللقاحات.

وأضافت الدكتورة نيبال، أن كلمة “لقاح” أخذت بعدا إجتماعيا رهيبا بعد إنتشار الوباء، الأمر الذي ساهم في تزايد إهتمام حكومات العالم وأصحاب القرار بأهمية تصنيع اللقاحات لمواجهة وباء كورونا والخطر الناتج عنه صحياً وإقتصادياً.

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وأكدت الدكتورة نيبال، أن جلسة توطين وتطوير اللقاحات في مصر بمؤتمر مصر الطبي والذي سيعقد منتصف ديسمبر المقبل ،سوف تلعب دوراً هاماً وبارزا في إلقاء الضوء على إمكانية تصنيع وتوطين صناعة اللقاحات محلياً.

كما ستناقش الجاسك أيضا أهمية دعم ودور الحكومة المصرية والشركات المحلية والدولية لتوطين صناعة اللقاحات، بالإضافة إلى أهمية التكنولوجيا في اختصار المراحل اللازمة للتأكد من فاعلية اللقاح وصلاحيته.

وكشفت عن أن حجم الاستهلاكي السنوي من اللقاحات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يصل الي قرابة 660 مليون جرعة، وفقا لمؤشرات التطعيم الإجباري.

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لافتة أن المنطقة تحتاج إلى إنشاء مصانع متخصصة في تصنيع اللقاحات والأدوية البيولوجية لسد الاحتياج السنوي من اللقاحات والذي قد يتزايد بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضحت أن السبب الرئيسي لعدم وجود مصانع لانتاج اللقاحات في المنطقة يرجع إلى أن اللقاحات ليس لها بدائل يمكن الاعتماد عليها.

وأكدت أهمية الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع اللقاحات لتحديد ألية التصنيع والحصول على براءات الاختراع ، حتى نصبح قادرون ومؤهلون لتصنيع اللقاحات في مصر والمنطقة.

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أشارت الي أن تصنيع الأدوية البيولوجية ومن ضمنها صناعة اللقاحات هي المستقبل في عالمنا الطبي، ويجب على جميع دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن تصب تركيزها على توطين صناعة هذه النوعية من الأدوية.

وقالت أن مصر تمتلك فرص كبيرة وهائلة في توطين صناعة اللقاحات والأدوية البيولوجية، خاصة وأنها تستحوذ على أكبر عدد من مصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في منطقة الشرق الأوسط.

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بقلم المرسي عزت

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