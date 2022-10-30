المدير التنفيذي لشركة اتحاد المقاولين: غالبية المطورين الجدد يسعرّون مشروعاتهم بأرقام غير منطقية

قال محمد طارق كامل، المدير التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا بشركة اتحاد المقاولين CCC، إن أغلبية المطورين الجدد يضعون تسعيرات غير منطقية لمشروعاتهم، مضيفًا أن تلك الأرقام تكون بعيدة إلى حد كبير عن السعة والقدرة المالية للمشروع، وبالتالي لابد أن يقوم المطور بحساب الأرقام التي تعكس التكلفة الحقيقة للسوق ومن ثم يتم التسعير بناء عليها.

وأضاف كامل، خلال مؤتمر التطوير العقاري الذي تنفذه “المال GTM”، أن المطور الناجح يكون على دراية بظروف السوق، وقادر أن يسيطر على إدارة التصميم ومتابعة التكلفه لمشروعه، بالإضافة لقدرته على التحوط ضد المخاطر، مؤكداً قدرة شركة اتحاد المقاولين على تحديد المطورين الجادين للدخول معهم في مشروعات لا تحوي مخاطر كبيرة.

وأشار إلى أن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي يدفع إلي ضرورة التنسيق بين المطورين وشركات المقاولات، مشيرًا إلى تحقيق نجاحات كبيرة من قبل مطورين جدد دخلوا السوق العقارية، ومن ثم لا يتوقف نجاح المشروع على قدم تواجد المطور في السوق.