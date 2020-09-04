رياضة

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: ليس كأس 2010 فقط المفقود هناك 23 أخرى

أثناء حادث اقتحام اتحاد الكرة وقع في 2013 وتمت سرقة الكثير من المقتنيات
محمد بدر 12:16 ص, السبت, 5 سبتمبر 20 12:16 ص, السبت, 5 سبتمبر 20

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أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصرية، أن حادث اقتحام اتحاد الكرة وقع في 2013 وتمت سرقة الكثير من المقتنيات من هناك، نقلا عن روسيا اليوم.

وأضاف وليد العطار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: “لم يحدث الاستلام والتسلم بعد استقالة المجلس القديم، وبعد استلام اللجنة الخماسية لم يتم الجرد، وعندما فكرنا في إنشاء متحف وجدنا المفقودات”.

وأكد أنه ليس كأس 2010 فقط المختفي، ولكن هناك 23 كأسًا أخرى ضمن المفقودات.

مضيفًا: “نحن نبحث خلف الإهمال، ويجرى الجرد حاليًا للعثور على المقتنيات الخاصة باتحاد الكرة، الأمور كلها ظهرت فجأة أمس، وكان لا بد أن لا تخرج للإعلام ولكن عندما أثير الموضوع أصدرنا بيانا وقلنا إننا ما زلنا نحقق في الموضوع”.


وأكمل: “التحقيق الآن داخلي ونبحث حاليا بشكل أكبر ويتم مراجعة محاضر الاستلام والتسلم والجرد”.

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بقلم محمد بدر

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