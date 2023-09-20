المدير التنفيذى لمجموعة كونتيننتال رى : الشراكات قيمة مضافة إلى قطاع التأمين

أكد Ameka Akwiwu المدير التنفيذى لمجموعة كونتيننتال رى ، أن الشراكات من الممكن أن تحقق فوائد اقتصادية وقيمة مضافة إلى قطاع التأمين ، مشيرا إلى أن الاعتماد التكنولوجى الحديثة تضمن زيادة حجم الأعمال لقطاع التأمين .

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان تحديات واستراتيجيات تطوير نظام بيئى للتأمين التكنولوجى المستدام ، برئاسة رائف حسيب رئيس التسويق وتطوير الأعمال بشركة مصر للتأمين .

وأوضح Akwiwu أن شركات التأمين من السهل عليها أن تنشئ نظام تكنولوجى حديث يساعدها على جذب فئة كبيرة من العملاء فى السوق، فى ظل إتجاه العديد من المجتمع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وخاصة من خلال تطبيقات الهواتف المحمول ، لافتا إلى أن التحول الرقمى يضمن توفير منتجات تأمينية فى المستقبل .