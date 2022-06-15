المدير التنفيذى لمجلس الأعمال المصرى الأردنى لـ«المال»: لقاء مرتقب يجمع مستثمرين من 3 دول عربية لبحث التحديات وزيادة التبادل التجارى

كشف محمد يوسف، المدير التنفيذى لمجلس الأعمال المصرى الأردنى، أنه من المقرر عقد لقاء مرتقب بين عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأردنيين والعراقيين فى القاهرة فى سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

وأشار يوسف فى تصريحاته لجريدة «المال» إلى أن اللقاء سيناقش التحديات التى تواجه مجتمع رجال الأعمال من الدول الثلاث، وبحث آليات زيادة التبادل التجارى، ومن ثم عمل توصيات بمقترحات سيتم رفعها بعد ذلك إلى حكومة كل دولة، كما سيتم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.

وبحسب بيان تفصيلى لمجلس الأعمال اطلعت عليه «المال» تحتل الاستثمارات الأردنية فى مصر المرتبة 21 بين الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، إذ بلغت 857 مليون دولار بنهاية يونيو 2020 من خلال 2438 شركة منها 21 مكتب تمثيل.

وجاءت الاستثمارات المالية والصناعية فى المرتبة الأولى والثانية على قائمة إجمالى الاستثمارات الأردنية فى مصر بواقع 396 و182 مليون دولار على التوالى.

وتتمثل أهم الكيانات الاستثمارية الأردنية فى مصر فى البنك العربى، وشركة فاين للورق، وشركة أمواج للاستثمار العقارى والسياحى، والعربية للإنتاج والتوزيع، والجامعة المصرية الأردنية، وفارما سويد للأدوية، والعالمية للبورسلين، والعالمية لمواد البناء.

ووفقًا للتقرير فإن الاستثمارات المصرية فى الأردن تتفوق على مثيلتها فى «القاهرة»، إذ بلغت نحو 1.18 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 من خلال 6 شركات فقط.

وتستحوذ شركة عامر جروب على القيمة الأعظم من الاستثمارات المصرية فى الأردن، بواقع 1.12 مليار دولار، بنسبة %95 من إجمالى استثمارات مصر فى عمان.

وعن معوقات الاستثمار بين البلدين، قال المدير التنفيذى لـ«المال»: «هناك تحديات عديدة لكنها تختلف بحسب الظروف، وتشهد تغيرًا بشكل سنوى».

وأوضح يوسف، أن التحدى القائم حاليًا هو توفير مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة، وقبل ذلك كانت التحديات تتمثل فى توفير الأراضى الصناعية.

وأشار إلى أهمية العلاقات التجارية بين مصر والأردن، إذ يمكنها الاستفادة من موقعها الجغرافى مع العراق فى التصدير إلى بغداد.

وأكد أن مصر تملك فرصًا واسعة أمام تصدير الذهب المصرى إلى الأردن، إذ تستورد عمان احتياجاتها بشكل رئيسى من تركيا وإيطاليا، ويسعى مجلس الأعمال عبر ترتيبات للتصدير فى الفترة المقبلة.

ولفت يوسف إلى أن مصر تملك فرصًا جيدة للتوسع فى الصادرات الزراعية إلى الأردن، خاصة الموالح والفاكهة، والتى بلغت العام الماضى نحو 32.8 مليون دولار.

وأضاف أن قطاع الملابس أيضًا له فرصة كبيرة من خلال اتفاقية أغادير مع دول الاتحاد الأوروبى، إذ تسمح بتعدد مناشئ الإنتاج، ومن الممكن التنسيق بين البلدين لتحقيق ميزة تمنح صلاحية التصدير إلى أوروبا.

وذكر أنه من الصعب توقع نسبة مُحددة لمعدل النمو فى حجم التبادل التجارى بين مصر والأردن الفترة المقبلة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بالتزامن مع استمرار كورونا.

وعلى صعيد صادرات الطاقة المصرية إلى الأردن، فقال إن تلك الصادرات حققت ارتفاعًا من جديد بنهاية العام الماضى، بعد انخفاض بمستوى قياسى خلال 2020، إذ نمت %44.4، لتُسجل 145.9 مليون دولار.

وتراجعت فى العام 2020 إلى 101 مليون دولار بعد نمو قياسى فى 2019، بلغت خلاله نحو 328.9 مليون دولار، مقابل نحو 129 مليون دولار فى 2018«.

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة، تراجعت صادرات الطاقة إلى الأردن خلال 2020 مدفوعة باتفاقية استيراد الغاز التى وقعتها «عمان» مع إسرائيل.

وتم توقيع الاتفاقية بين الطرفين فى 2016، ودخلت حيز التنفيذ مع بداية العام قبل الماضى، ما أثر على صادرات مصر من هذا البند، لكنها عادت للزيادة فى العام الماضى، وفى طريقها لنمو أفضل خلال السنوات المقبلة.

وقفزت قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن خلال العام الماضى بنسبة %25.1، فسجلت 915.6 مليون دولار.

كما بلغت صادرات مصر إلى الأردن من الألبان خلال العام الماضى نحو 31.7 مليون دولار، ومحضرات الخضراوات نحو 33.5 مليون دولار، ومحضرات غذائية أخرى نحو 25.5 مليون دولار.

ووصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى أعلى مستوياته التاريخية فى العام 2019 بنحو 960 مليون دولار، مرتفعًا من 700 مليون دولار فى 2018، و567 مليون فى 2017، و552 فى 2016.

◗❙«عامر جروب» تستحوذ على %95 من استثمارات مصر فى الأردن

◗❙فرص واسعة لتصدير الذهب والملابس والفاكهة الفترة المقبلة

◗❙صادرات الطاقة المصرية إلى الأردن ترتفع من جديد فى 2021