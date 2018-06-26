المدير التنفيذى للهيئة: «تنمية الصادرات» تحتاج مليار جنيه لتحقيق مستهدفات «إستراتيجية 2020»

■ نشارك فى 48 معرضًا حول العالم وننظم 12 بعثة ترويجية ■ أزمة الرخام كلفت الدولة 500 مليون جنيه خلال شهر ■ إضافة جيل جديد من المصدرين يتطلب وقتا وتمويلا ومجهودا ■ الترويج ليس "معارض فقط».. و بوابة «إكسبو إيجيبت» خطوة مهمة محمد ريحان وأحمد اللاهونى أكدت د. شيرين ا

■ نشارك فى 48 معرضًا حول العالم وننظم 12 بعثة ترويجية

■ أزمة الرخام كلفت الدولة 500 مليون جنيه خلال شهر

■ إضافة جيل جديد من المصدرين يتطلب وقتا وتمويلا ومجهودا

■ الترويج ليس “معارض فقط».. و بوابة «إكسبو إيجيبت» خطوة مهمة



محمد ريحان وأحمد اللاهونى

أكدت د. شيرين الشوربجى، المدير التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أن التصدير هدف قومى، مشددة على ضرورة التكاتف وتوجيه كل مجهودات الجهات المنوطة بالعملية التصديرية، من القطاعين العام والخاص، لتحقيق مستهدفات تنمية الصادرات بواقع %10 بحلول 2020.

وقالت – فى حوار لـ«المال»- إن هيئة تنمية الصادرات بحاجة إلى مضاعفة مخصصاتها بالموازنة الجديدة، كى تتمكن من تحقيق مستهدف إستراتيجية 2020، مقدرة حجم الدعم المالى المطلوب بنحو مليار جنيه، على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، منها 240 مليونا لبرنامج المصدرين الجدد، و750 مليونًا للمعارض.



وكانت هيئة تنمية الصادرات، قد تقدمت بطلب لوزارة المالية لإتاحة 240 مليون جنيه، لإضافة 1000 مصدر جديد لقاعدة التصدير بواقع 80 مليون جنيه خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة، تبدأ فى 2018 / 2019.

وترتكز خطة الهيئة لتنمية التصدير خلال المرحلة المقبلة على محاور أساسية، أهمها تبسيط الإجراءات التصديرية وإضافة جيل جديد من المصدرين الجدد، ووضع برامج تمويلية متنوعة، فضلا عن تيسير النفاذ للأسواق الخارجية، سواء القائمة والجديدة، والاهتمام بالمعارض الخارجية والبعثات التجارية وتفعيل آليات الترويج الإلكترونى للصادرات.

وأوضحت شيرين الشوربجى أن المشكلة الحقيقية ليست فى خفض الواردات، لكن يجب زيادة الصادرات بشكل كبير بالتوازى مع ذلك، متابعة : «إذا ارتفعت الصادرات %10 فهذا شيء جيد، خاصة فى ظل تراجع الواردات، والتى تم تعويضها عن طريق المصانع المحلية».

وأشارت إلى أنه يجب التركيز فى استيراد المنتجات الأساسية والإستراتيجية والرأسمالية التى لا يمكن الاستغناء عنها، وذلك بالتوازى مع زيادة الصادرات، فالهدف الأساسى من إستراتيجية تنمية الصادرات هو ضبط الميزان التجاري.

وأكدت أنه جار العمل بقوة على التوسع فى الأسواق التصديرية القائمة، وكذلك فتح أسواق جديدة، عبر إعداد دراسات حول المنتجات التى تحتاجها هذه الأسواق وكذلك الشهادات اللازمة لدخولها، لافتة إلى أنه يتم العمل أيضا على ضم جيل جديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للمنظومة التصديرية، لكن ذلك يتطلب وقتا ومجهودا وتمويلا كبيرا.

وتابعت : «تم عمل دراسات على المصدرين بداية من استخراج سجل المستوردين حتى تصدير الشحنات، لتبسيط وتيسير كل الخطوات ورفع القدرات التصديرية للمصدرين وتأهيلهم».

وشددت على أن الترويج «مش معارض بس».. فقد تم إطلاق بوابة «إكسبو إيجيبت» لإتاحة جميع المعلومات والبيانات والفرص لكل من المصدر المصرى والمستورد الأجنبى.

وكشفت عن أن الهيئة تسعى دائما إلى دخول المعارض المهمة حول العالم، لتحقيق أكبر قيمة ممكنة للصادرات، ودعت الشركات المصرية إلى المشاركة فى أول معرض للاستيراد بمدينة شنغهاى الصينية، خلال نوفمبر المقبل، كاشفة أن هناك نحو 47-50 كيانًا وافقوا على التواجد فى المعرض.

وقالت إن الصين أقامت هذا المعرض لتنفيذ خطتها لاستيراد سلع ومنتجات تقدر بـ 10 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أهمية هذا المعرض فى تحقيق مستهدفات وزارة التجارة للنهوض بالصادرات.

وأضافت شيرين الشوربجى أن المعرض تكلفته مرتفعة لكنه يدر عائدا كبيرا للمشاركين فيه، موضحة أنه يضم أجنحة مختلفة لمنتجات قطاعات “الصناعات الغذائية، الملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية، وغيرها من متطلبات السوق الصينية”.

ولفتت إلى أن الهيئة نشرت إعلانًا فى الجرائد وعلى بوابة الصادرات المصرية للتعريف بالمعرض، وجذب أكبر عدد من الشركات للمشاركة فيه.

وطالبت المصدرين بضرورة مساندة الدولة فى المشاركة بالمعارض الدولية، من خلال الذهاب بشكل فردى لعدم الضغط على موازنة الدولة، والاعتماد على أنفسهم بشكل أكبر، خاصة وأن موازنة المعارض ثابتة عند 125 مليون جنيه، منذ فترة ما قبل التعويم، وهو رقم ضئيل جدًا لمساندة الجميع.

وأوضحت أن الهيئة تكثف مساعدتها لصغار المصدرين للتواجد بتلك المعارض والترويج لمنتجاتهم، مضيفة “هساند المصدر الكبير بحاجة رمزية لتوفير الدعم للصغير”.

وشددت على أهمية حجز المعارض قبلها بنحو عام، لأن هذا الإجراء يقلل من قيمة الحجز بنحو %25، مشيرة إلى أن الهيئة تشارك فى نحو 50 – 70 معرضا سنويا.

وذكرت أن الهيئة اعتمدت خطة المعارض الدولية وفق أسس ومعايير جديدة لخطة تنمية الصادرات، من خلال اختراق أسواق جديدة بدول أمريكا اللاتينية وآسيا وروسيا.

وقالت إن الخطة الجديدة تتوافق مع إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات وخطة النفاذ للأسواق العالمية الواعدة خاصة أسواق القارة الأفريقية وذلك فى إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وأسواق دول أمريكا اللاتينية فى إطار اتفاقية “الميركسور” الموقعة بين مصر وعدد من دول القارة.

وأوضحت أن خطة المعارض الجديدة تتضمن الاشتراك فى 48 معرض دولى متخصص تغطى مختلف القطاعات الصناعية، مشيرة إلى اختيار هذه المعارض بناء على معايير حددتها الهيئة بالتنسيق مع المجالس التصديرية، والتى تتضمن أن يكون المعرض متخصص يعتمد على التعاقدات وتشترك به عدة دول ويقوم بزيارته عدد كبير من الزائرين، ويتيح إمكانيات عقد لقاءات ثنائية بين العارضين المصريين والمشتريين الدوليين.

وأضافت شيرين الشوربجى أن المعارض المدرجة بخطة الهيئة تشمل قطاعات الصناعات الهندسية ومواد البناء والحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرف اليدوية والصناعات الطبية والصناعات الغذائية والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية والأسمدة وصناعة الأثاث والصناعات الجلدية والكتب والمصنفات الفنية.

ولفتت إلى أن الهيئة أعلنت عن خطة المعارض للعام المقبل بالصحف القومية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة بهدف التسهيل على الشركات للإطلاع على قائمة المعارض، والتقدم بطلب الاشتراك من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة.

وتابعت أنه تم الانتهاء أيضًا من إعداد خطة البعثات الترويجية التى ستنظمها الهيئة وتشمل 12 بعثة لمختلف القطاعات التصديرية، خاصة لدول قارة أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية، مشيرةً إلى أن الهيئة ستقوم بدعوة مشترين دوليين على هامش المعارض والملتقيات الدولية المقامة داخل مصر، وذلك لعقد لقاءات توفيق أعمال مع الشركات المصرية.

ودعت الشركات الراغبة فى المشاركة فى المعارض الخارجية المدرجة بالخطة بالتواصل مباشرة مع الهيئة، من خلال بوابة الصادرات المصرية www.expoegypt.gov.eg أو من خلال المجالس التصديرية، لافتة إلى إمكانية مشاركة الشركات فى معارض غير مدرجة بالخطة من خلال التقدم للهيئة بطلب اشتراك منفرد مع استيفاء كل المستندات المطلوبة، قبل تاريخ المعرض بمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن الهيئة تعمل دائما على حل شكاوى المصدرين والمتمثلة، فى رد أعباء التصدير “دعم الصادرات”، إلى جانب تعديل التشريعات ومنها لائحة قانون الاستيراد والتصدير، والقضاء على الروتين فى الحصول على رخص التصدير.

وكشفت عن تدخل وزارة التجارة والصناعة فى حل أزمة وقف تصدير الرخام بسبب تعنت هيئة الثروة المعدنية مع المصدرين، وإلزامها لهم فى الحصول على موافقة للتصدير، مشيرة إلى أن هذه الأزمة أوقفت صادرات مصرية للخارج تقدر بنحو 28 مليون دولار لمدة شهر واحدة ما يعادل 500 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن مسئولى الوزارة اجتمعو مع رئيس الهيئة لإنهاء الأزمة وتعديل بنود اللائحة المنظمة لعملية تصنيع وتصدير الرخام للتسهيل على المصدرين.

وواجه مصدرو الرخام والجرانيت أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب توقف هيئة الثروة المعدنية عن إصدار الموافقات الخاصة بتصدير مصنعات الرخام.

وطالبت شيرين الشوربجى، البنك المركزى بدعم الهيئة فى تكوين جيل جديد من المصدرين، مشيرة إلى أنه دائما يسعى لدعم القطاع وتمويله وضمان حقوقه، وآخرها اتفاقية “الريبس” التى وقعها خلال الفترة الماضية مع البنوك المركزية لـ 11 دولة أفريقية لضمان تحويل أموال المصدرين.