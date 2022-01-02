المدير التنفيذى لصندوق الإسكان تكشف تفاصيل مبادرة 100 ألف وحدة سكنية للإيجار

قالت: "سنختار أماكن قريبة من المدن حتى لايتكلف فاطنيها مزيداً من الأعباء المادية في الانتقالات".

كشفت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى تفاصيل إجتماع الدكتور مصطفى مدبولي اليوم لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير ١٠٠ ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثًا.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقالت مي عبد الحميد: “رغم أن ثقافة المجتمع السائدة هي اللجوء لتملك الوحدات السكنية لكن ليس كل شرائح المجتمع لديها المقدرة على الحصول على وحدات سكنية بالتمليك أو الحصول على التمويل العقاري وبالتالي كان وضع برنامج للايجار مهم أيضاً لاستيعاب تلك الشريحة”.



وكشفت أن الرئيس السيسي وجه بضرورة أن تكون تلك الوحدات المؤجرة مفروشة تخفيفاً من التكاليف والأعباء على كاهل هذه الطبقة سواء من المقلبين على الزواج أو المتزوجين حديثاً “



ولفتت إلى أن تلك المبادرة تتطلب توفير إيجارات بأسعار مختلفة عن تلك السائدة في السوق وأن تتمتع بالاستقرار لفترات طويلة وليس مثل قانون الايجار الجديد الذي ينتهي في بعض الاحيان في حدود عام وتضطر الاسر حينها لتغيير المسكن.



وأوضحت أن ذلك يتطلب دراسة أوضاع السوق في المناطق المختلفة قائلة : “هندرس التكلفة و ” البيزنس موديل ” وتكلفة الايجارات والدعم الذي ستقدمه الدولة لتلك الوحدات بالاضافة إلى فكرة تملك الوحدىة بعد تحسن أحوال الاسرة مادياً وإذا رغبت في تملكها بعد فترة الإيجار”.



وأضاف: “هنطرح أكثر من فكرة وأكثر من محور وبعدين نطلع الاعلان الخاص بالبرنامج بعد الموافقة عليه”.



وكشفت أن المحافظات المستهدفة بالبرنامج الجديد وفقاً لدراسة أعدت مسبقاً تتعلق بالمحافظات الاقل في الدخل مثل الصعيد والسويس وبور سعيد قائلة : “هذه محافظات أجريت عليها دراسات سابقة ووجدنا فيها إقبال على الايجار بسبب الأحوال المادية”.



وأوضحت أن تلك الوحدات التي ستطرح ضمن البرنامج لابد أن تكون قريبة من المدن والخدمات حتى لايتحملوا تكاليف مواصلات في الانتقال لمناطق العمل أو غيره”.



وحول طبيعة تلك الوحدات وهل سيتم بنائها أم سوف يستخدم المتاح من وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة ضمن مبادرات سابقة قالت : “لسه بنشوف وهنجهز دراسة وافية وممكن نبدأ بالمتاح أو نحصل على قطع أراضي في المحافظات تكون بالمواصفات السابقة من حيث قربها من المكان”.



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الأحد؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير ١٠٠ ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثًا. وحضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى.

Mohamed