المدير التجارى للقطاع بالشركة : «الأهرام للدواجن» ترفع حصتها السوقية لمبيعات الأعلاف إلى 4%

استطاعت شركة «الأهرام للدواجن»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «كايرو ثرى إيه»، زيادة حصتها من مبيعات الأعلاف فى السوق المحلية إلى 4% بعدما كانت تدور حول 1% منذ سنوات، كما تنوى الشركة تطبيق خطة توسعية تشمل إضافة خطوط إنتاج لزيادة الحصة إلى 10% مستقبلًا.

أجرت «المال» حوارًا مع الدكتور محمد عزام المدير التجارى لقطاع الأعلاف بشركة الأهرام للدواجن، للحديث عن تطورات العمل فى المصنع بعد استحواذ كايرو ثرى إيه، وما تم تحقيقه والخطة المستقبلية، ورؤيته لمستوى التنافسية فى السوق المحلية.

كانت كايرو ثرى إيه استحوذت مطلع العام الماضى على حصة حاكمة فى شركة الأهرام للدواجن، وتعمل الأخيرة فى مجال إنتاج الدواجن وبيض المائدة، والأعلاف وعصر وتكرير الزيوت، وتأسست عام 1981.

إضافة الأعلاف الحيوانية ودراسة إنشاء مصنع بمدينة الواحات

وخلال الحوار كشف عزام عن خطة الأهرام لإضافة نشاط الأعلاف الحيوانية فى ظل التوقعات بارتفاع الطلب عليها، بجانب دراسة إنشاء مصنع جديد فى الواحات، وآخر جار تحديد موقعه، بخلاف استهداف تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه سنويًّا.

بدايةً قال عزام إن الفلسفة الأساسية لكايرو ثرى إيه تتمثل فى تقديم منتج ملائم للسوق ويتناسب مع ريادة كايرو ثرى إيه من ناحية الجودة، بجانب الاستفادة من المنتجات الجديدة فى التكامل مع باقى الكيانات التابعة للمجموعة.

وأوضح أن تطوير مصنع الأهرام للدواجن يتم بشكل شهرى سواء فى الإنتاج أو التسويق، وخلال الفترة الماضية استطاعت الشركة التواجد فى جميع المحافظات، سواء بالبيع المباشر للعملاء أو أية بدائل أخرى، لافتًا إلى أن 60% من إنتاج الأعلاف بالمصنع يتم بيعها فى السوق المحلية، والباقى تخصص لخدمة باقى قطاعات مجموعة كايرو ثرى إيه.

وأشار إلى أن الاهرام للدواجن من أوائل الشركات العاملة فى النشاط والتى انطلقت عام 1981، وخلال الفترة الماضية عملنا على زيادة الطاقة الانتاجية لمصنع الأعلاف ويعمل المصنع حاليًّا بطاقة 85% من الطاقة القصوى وهى نسبة مقبولة فى ظل الظروف الحالية.و قد نجحت مجموعة كايرو ثرى إيه فى مضاعفة الحصة السوقية لأعلاف الأهرام 3 أضعاف خلال العامين السابقين.

وأضاف عزام أن كايرو ثرى إيه عندما استحوذت على الأهرام للدواجن كانت تبحث عن تعزيز التكامل فى استثمارات المجموعة بجانب خدمة توسعاتها فى مجال الأمن الغذائى فى مصر، فعلى سبيل المثال تخطط مجموعة كايرو ثرى ايه لسد الفجوة الاستيرادية من الدواجن والتى تقارب %5 سنوياً خلال المستقبل.

وتابع أن كايرو ثرى ايه من أهم شركات استيراد الذرة فى مصر، وتملك الأهرام للدواجن عدة أنشطة رئيسية؛ منها مزارع جدود الدواجن، الأمهات، مزارع للتسمين ومجزر للدواجن، بخلاف مصنع للأعلاف ومعامل التفريخ، وهو ما يعتبر مكملاً للنشاط الرئيسى للمجموعة.

كذلك أفاد بأن الشركة استطاعت زيادة الحصة السوقية لمبيعات الأعلاف لتصل إلى 4% مؤخرًا، مقارنة بـ1% منذ سنوات، وتخطط لزيادة النسبة لـ10% خلال عامين، وأصبحت حالياً من أكبر شركات تصنيع الأعلاف رغم أنها متخصصة فى الأعلاف الداجنة فقط.

وقال عزام إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه من الأعلاف فى السوق المحلية خلال العام الحالي، وتشير أرقام النصف الأول من العام الحالي إلى أن الشركة فى طريقها لتحقيق المستهدف.

وأكد أن المجموعة تدرس التوسع بقوة فى مجال صناعة الأعلاف، وذلك عبر إضافة خطوط انتاج جديدة للأعلاف الحيوانية والماشية لتضاف إلى الداجنة، فى ظل اهتمام الحكومة بمشروع الثروة الحيوانية والاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء.

وأكد المدير التجارى لقطاع الأعلاف بشركة الأهرام للدواجن أن الشركة تنوى إنشاء مصنع متكامل للأعلاف بداخل المدينة الداجنة فى الواحات، لمواجهة الطلب المتزايد على الأعلاف فى السوق المحلية، ومن المتوقع تشغيل المصنع خلال العام المقبل، كما أن هناك دراسة لإنشاء مصنع ثالث للأعلاف لاحقاً.

ومنذ فترة حصلت كايرو ثرى إيه للدواجن، على قطعة أرض مساحتها 27 ألف فدان من وزارة الزراعة بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة؛ بهدف إقامة أكبر مشروع داجنى متكامل فى الشرق الأوسط وأفريقيا تحت اسم «المدينة الداجنة»، تستهدف إنتاج 60 مليون طائر كمرحلة أولى سنويًّا بحلول عام 2022 بإجمالى استثمارات تقارب 2.4 مليار جنيه.

كايرو ثرى إيه نفذت 4 محاور لتطوير الكيان بعد الاستحواذ عليه

وأوضح المدير التجارى لقطاع الأعلاف بشركة الأهرام للدواجن أن كايرو ثرى إيه شرعت بعد الاستحواذ على “الأهرام للدواجن” فى تنفيذ خطة تطوير تشمل 4 محاور؛ الأول هو الاستثمار فى الموارد البشرية واستقطاب الكوادر وتدريب العمالة المتواجدة، فيما يتمثل المحور الثانى فى الابتكار المستمر فى الإنتاج والتسويق وطرح منتجات مناسبة للسوق.

وتحدّث عزام عن المحور الثالث الذى يتضمن الدعم الفنى من موظفى الأهرام للدواجن تجاه صغار المربّين، أما المحور الأخير فخاص بدور مركز الأهرام لدعم الصناعة، والذى يركز على خدمة مجتمع صناعة الدواجن والتى تتمثل فى صغار ومتوسطى المربّين وكيفية إخبارهم بأحدث الأبحاث والطرق التكنولوجية فى التربية.

PISC ينظم دورات لصغار المربّين مع توقيع بروتوكولات مع بنكى الأهلى والزراعى لتوفير تمويلات

وأشار إلى أن مركز الاهرام لدعم الصناعة PISC نظم فى السابق عدة مؤتمرات وورش عمل بحضور مربّين من مختلف المحافظات، كما تم توقيع بروتوكولات مع البنك الأهلى والبنك الزراعى لتوفير تمويلات لصغار المربين لزيادة الطاقة الانتاجية، كما نظم المركز دورات تدريبية لطلاب الجامعات المهتمين بالعمل فى صناعة الدواجن، بخلاف التواصل المستمر مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتبادل الخبرات والمعلومات لتطوير الصناعة.

السوق تعانى غياب التنظيم وانخفاض الطاقات الإنتاجية بجانب أزمات سيولة نتيجة كورونا

وعن تحديات سوق العلف فقد أشار لوجود عدد كبير من المصانع لا تعمل بالطاقة الإنتاجية القصوى بما يدفعها لاحقًا لمحاولة بيع الإنتاج بأقل من قيمته الحقيقية؛ لضمان البيع وتحريك رأس المال، بجانب أن السوق غير منظمة، وأدّت تبعات فيروس كورونا لخلق أزمة في توافر السيولة لدى المصنّعين.