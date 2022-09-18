المدير الإقليمي لمجلس IMEA: نجاح المنظومات الرقمية مرهون بوجود دروع الأمن السيبراني

قال أكاش اجاروال، المدير الإقليمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (IMEA)، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه تطبيق منظومة الأمن الرقمية.

وأضاف أنه في مقدمة تلك التحديات العمل علي مواجهة الهجمات السيبرانية التى قد تتعرض لها الدول جراء التوجه نحو التحول الرقمي.

ولفت إلى أن هناك توجهًا نحو الاستثمار في الأمن السيبراني، موضحًا أن نجاح المنظومات الرقمية أصبح مرهونًا بوجود دروع الأمن السيبراني.

ونوه بأن الهجمات السيبرانية تكلف العالم خسائر تقدر بمليارات الدولارات سنويا.

جاء ذلك خلال المؤتمر السادس لأمن المعلومات الذي يُعقد على مدار يومي 18 و19 سبتمبر وترعاه المال إعلاميا.