المدير الإقليمي لمانج إنجن : 40% نموا في حجم أعمالنا بالسوق المحلية سنويا

تستهدف شركة «مانج إنجن» للحلول الرقمية والتكنولوجية عقد شراكات مختلفة بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سعيا لتقديم مجموعة من الحلول الرقمية والتكنولوجية التي تساعد الدولة المصرية لتعزيز رؤية 2030،فالشركة تحقق معدل نمو سنوي يتراوح بين 35 إلي 40%.

قال نيرمال مانوهاران المدير الإقليمي بشركة «مانيج إنجن» إن شركته تدعم «الثورة الرقمية» المستمرة في مصر، بصفتها لاعبا رئيسيا في السوق الإقليمية وهناك تقدير للسوق المصرية الواعدة سريعة النمو، من أجل تمكين الشركات المحلية للعمل والنمو .

و أوضح في حوار ل«المال» أن شركته تطلع هذا العام إلى استمرارها في خططها نحو محو الأمية الرقمية ودعم الوعي الإلكتروني للعملاء والشركاء والموظفين، وذلك عبر تنفيذ عدد من ورش العمل والندوات السنوية والدورات التدريبية على منتجات و خدمات الشركة – والتي تتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية لدعم الدولة المصرية، و في الوقت نفسه، تخطط الشركة للتوسع في المشاركة بعدد من المعارض، من أجل تعزيز الرؤية وترسيخ وضع منتجاتنا بالسوق المحلي.

و أضاف أن الشركة قامت بعقد شراكات مع العديد من الجهات والهيئات بالسوق المحلية مقدرا عددهم 13 شريكا، من بينهم ، «سنا سوفت» و«تراست لتكنولوجيا المعلومات» العاملة في السوق المصرية والتي تمتلك سابقة أعمال جيدة على حد وصفه.

وفي سياق متصل لفت مانجن إلى أن الشركة تقدم مجموعة من الحلول الرقمية في السوق المحلي وعالميا ، موضحا أن تلك الحلول تغطي احتياجات الإدارات بقطاعات تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات و الشركات والتي تقدم حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة والأمان (UEMS) وإدارة خدمات المؤسسات (ESM) وإدارة الهوية والوصول (IAM) وعمليات تكنولوجيا المعلومات وإدارتها (ITOM) وإدارة المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) للعملاء ممن يتطلعون إلى مواءمة أعمالهم بسلاسة مع التطور الملحوظ في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وعلى صعيد اخر ألمح إلي أن حلول الأتمتة والأمن السيبراني تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي حجم أعمال الشركة في السوق المصرية، مبينا أن حلول ServiceDesk Plus و Endpoint Central و Log360 تعد من الحلول الأكثر طلبا في السوق المصرية.

ويبلغ عدد عملاء الشركة بالسوق المحلية 300 مؤسسة وهيئة ، تعمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، مبينا أن الشركة استقبلت ما يقرب من 150 عميلا في قطاعات الصناعة و الطاقة والتعليم والتجزئة.

وكشف عن أن شركته تحقق معدلات نمو تتراوح من 35% الى 40% بشكل سنوي، لافتا إلى أن مانجن إنجن لديها خطة لزيادة حجم أعمالها بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة .

ولفت الى أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الشركة والتي تتمثل في توظيف عدد كاف من الموظفين وتدريبهم للعمل ضمن طاقم الشركة للعمل عن بعد .

وأشار إلى أن شركته تتطلع لعقد شراكات مع وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة بهدف تقديم الحلول الرقمية للشركة، بجانب تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

وأوضح أن الذي يميز الشركة إتاحتها خدمات بأسعار تنافسية لعملائها ترتكز على الحوسبة السحابية والحلول الرقمية التي تضمها منصة واحدة بطريقة ميسرة عبر أكثر من 50 منتج مختلف.