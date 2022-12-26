المدير الإقليمي للمبيعات في SentinelOne: مصر سوق واعدة بالمنطقة.. واستثمرنا 50 مليون دولار بالهند

قال تامر عودة المدير الإقليمى للمبيعات فى شركة SentinelOne لحلول الأمن السيبرانى، إن مصر سوق واعدة فى المنطقة، موضحًا أن الشركة لديها تواجد فى أسواق الإمارات والسعودية وقطر وتركيا.

ولفت إلى أن شركته تتخذ من دبى مركزا إقليميا لإدارة عملياتها فى أسواق المنطقة، وتوسعت فى الهند وضخت استثمارات بقيمة 50 مليون دولار بها.

وأوضح «عودة» فى تصريحات لـ«المال» أن SentinelOne نفذت خلال 12 شهرا الماضية أكثر من عملية استحواذ على رأسها شركة Scaler، المتخصصة فى حلول إدارة البيانات والسجلات، إضافة إلى شركة TIVO ، لافتًا إلى أن آخر عملية استحواذ كانت على Adebo بقيمة660 مليون دولار.

فى سياق متصل، أكد أن استراتيجية SentinelOne ترتكز على تطوير حلول Singularity XDR وSingularity for Identity للأمن السيبرانى، والتى تستخدمها العديد من المؤسسات الكبرى حول العالم.

وشدد على أهمية اتجاه مؤسسات القطاعين العام والخاص فى مصر، باستخدام حلول أمن المعلومات المتطورة، من أجل تأمين أصولها ضد أى هجمات، فى ظل مشهد التهديدات الذى يتطور سريعا.

وتابع «عودة» أن شركته حرصت على المشاركة خلال نوفمبر الماضى فى فعاليات مؤتمر ومعرض كايرو آى سى تى كونها أحد أبرز الفعاليات فى قطاع الاتصالات بالمنطقة –على حد تعبيره- موضحًا أن منصة Singularity XDR تهدف إلى تعزيز تجربة محللى الأمن، وتمكين المستخدمين، وتوظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات التى تدعم كل خطوة فى دورة حياة التهديد.